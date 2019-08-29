«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов

Новости Беларуси. Еще до переговоров Александр Лукашенко и Джон Болтон обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Вот это – изделия из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Мелании, это женское. Потому что она имеет отношение к славянскому льну.