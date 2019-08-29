«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов

Новости Беларуси. Еще до переговоров Александр Лукашенко и Джон Болтон обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще до переговоров Александр Лукашенко и Джон Болтон обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства попросил советника передать подарки для американской президентской четы.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Вот это – изделия из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Мелании, это женское. Потому что она имеет отношение к славянскому льну.
Вот это передайте своему президенту.
Сам же Болтон из Беларуси в числе подарков увезет знаменитый шоколад, конфеты и традиционный напиток – водку. Еще один сувенир – альбом «Спадчына Беларусi».