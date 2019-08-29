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«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов

29 августа 2019 19:13
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Новости Беларуси. Еще до переговоров Александр Лукашенко и Джон Болтон обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов-1

Глава государства попросил советника передать подарки для американской президентской четы.

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов-4

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Вот это – изделия из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Мелании, это женское. Потому что она имеет отношение к славянскому льну.

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов-7

Вот это передайте своему президенту.

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов-10

Сам же Болтон из Беларуси в числе подарков увезет знаменитый шоколад, конфеты и традиционный напиток – водку. Еще один сувенир – альбом «Спадчына Беларусi».

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов-13

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# Беларусь-США # общество # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Мелания Трамп # Джон Болтон # Фотофакт

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