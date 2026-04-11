NZZ: заявление Меланьи Трамп об Эпштейне вступает в конфликт со стратегией ее супруга.
По заявлению советника Мелании Марка Бекмана, официальной встречи не планируется, хотя Мелания будет вежливой и поприветствует супругу украинского президента.
Под письмом Президент США подписался первым именем. «Это особый знак дружбы», – отметил Джон Коул.
О письме сообщает Управление по коммуникациям при администрации президента Турции.
Письмо передано 15 августа.
Санкции несут угрозу доллару.
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