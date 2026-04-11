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Новости по тегу #Мелания Трамп

Мелания Трамп ведет линию, противоречащую стратегии мужа по делу Эпштейна
11 апреля 2026 10:03

Мелания Трамп ведет линию, противоречащую стратегии мужа по делу Эпштейна

Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского
24 сентября 2025 16:52

Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Зеленского

Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси
11 сентября 2025 13:39

Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси

Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с призывом помочь детям Газы
24 августа 2025 08:49

Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с призывом помочь детям Газы

Мелания Трамп передала письмо Путину – Reuters
16 августа 2025 09:15

Мелания Трамп передала письмо Путину – Reuters

Трамп поручил главе Минфина Бессенту пересмотреть санкционную политику США
19 марта 2025 06:50

Трамп поручил главе Минфина Бессенту пересмотреть санкционную политику США

Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении
14 ноября 2022 09:37

Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах
01 декабря 2020 12:43

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны
06 декабря 2019 09:18

Президент США с супругой зажгли огни на главной рождественской ёлке страны

На этом предприятии делали подарки для Мелании Трамп
20 сентября 2019 22:33

На этом предприятии делали подарки для Мелании Трамп

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов
29 августа 2019 19:13

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию
04 июня 2019 15:40

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию