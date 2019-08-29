Нужен ли мобильный в школе и в чём искать причины кибербуллинга? Мнение психолога

Новости Беларуси. Нужно ли ограничить использование мобильных телефонов в учебных заведениях? Готов ли ребенок учиться в 6 лет? Об этом и не только поговорим в студии Новости «24 часа» с психологом Городского клинического детского психиатрического диспансера Натальей Лисовской. Ограничение использования мобильных в школе – это необходимая сегодня мера Илона Волынец, СТВ:

Сейчас широко обсуждается инициатива Министерства образования по поводу ограничения использования мобильных телефонов в школах. На ваш взгляд насколько это нужная эффективная мера?

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера:

Это необходимая сегодня мера, потому что то, что происходит сейчас в школе… Честно говоря, иногда, заходя в школу, просто пугаешься. Потому что если вспомнить детство, скажем, наше, когда на переменах скорее все бегали наперегонки, играли в какие-то игры, сейчас все дети тихонечко уткнувшись в свои телефоны играют в какие-то игры. Я считаю, что в начальной школе, особенно 1-2 класс, вообще нет необходимости в телефоне. И то, что родители дают возможность своим детям в 1-2 классе телефоном пользоваться – это практически собственноручная провокация ребенка на то, чтобы он играл, как сейчас говорят, зависал в телефоне. И впоследствии все шансы приобрести зависимость от этого самого телефона. Бесспорно, необходимость в телефоне возникает, когда ребенок один идет в школу или из школы и у родителей есть необходимость проконтролировать, все ли в порядке. В таком случае я не против телефона. Но опять же: все то, что касается телефона – это должен быть минимально простой гаджет. Все то, что касается использования каких-то, скажем так, средств современных, тех же планшетов, для уроков – в принципе, это неплохая идея, если все разумно и под контролем происходит.

Проблема кибербуллига в белорусских школах существует Илона Волынец:

Сейчас соцсети поглотили всех – и детей, и взрослых. Скажите, есть в наших школах проблема так называемого кибербуллинга – травли в соцсетях? Наталья Лисовская:

Такая проблема существует. И тут, наверное, имеет смысл говорить уже не о самой ситуации, когда такие агрессивные выпады происходят в соцсети, а о том, почему это происходит. Почему ребенок уходит в соцсети, почему большую часть его жизни занимает именно общение в соцсети, а не с реальными ровесниками, реальными друзьями. Почему ребенок не умеет общаться с реальными людьми? Как правило, все-таки происходит так, что у тех детей, которые очень интенсивно живут в соцсетях, есть очень много вопросов, касающихся непосредственного взаимодействия с ребятами-ровесниками, например. Здесь, конечно, очень важно понять почему.

Как психологически разгрузить ребёнка после школы Илона Волынец:

Бытует такое мнение, что в школе у детей очень большая нагрузка – это касается и начальной школы. Может быть, есть какие-то психологические методики, которые позволяют разгрузить, расслабить ребенка? Наталья Лисовская:

Очень важно на время помимо школы все-таки оставить в покое гаджеты. Лучше погулять на свежем воздухе. То есть такие традиционные рекомендации, которые касаются того, как проводили, скажем, мы свое детство. То есть все то, что касается активного движения, активного общения, взаимодействия с родителями, со сверстниками. То есть это должно быть что-то, что отличается от привычной учебной деятельности.