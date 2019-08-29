Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, одной из основных тем переговоров стал вопрос безопасности, в том числе глобальной. Стороны обсудили роль Беларуси в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Как известно, Минск завоевал авторитет важной переговорной площадки. По словам министра иностранных дел, в Беларуси на генном уровне заложено неприятие к разрешению проблем с помощью конфликтов, а тем более войн. Макей назвал разговор откровенным и заинтересованным. Он отметил стремление понять друг друга.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Глава белорусского государства изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наш взгляд, наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в это дело сторон.

Что касается формата – потому что споры идут, надо ли присоединяться Соединенным Штатам Америки к этому формату по разрешению конфликта, не надо – ради бога. Главное разрешить конфликт. Если участие Соединенных Штатов Америки и других стран позволит ускорить этот процесс – кто против? Я думаю, все согласятся с этим.

Но еще раз повторюсь, и на это особое обратил внимание глава белорусского государства, что должна быть абсолютно искренняя заинтересованность всех сторон.