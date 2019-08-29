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Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона

29 августа 2019 18:54
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Новости Беларуси. Итоги значимой встречи Александра Лукашенко и Джона Болтона прокомментировали в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, одной из основных тем переговоров стал вопрос безопасности, в том числе глобальной. Стороны обсудили роль Беларуси в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона-1

Как известно, Минск завоевал авторитет важной переговорной площадки. По словам министра иностранных дел, в Беларуси на генном уровне заложено неприятие к разрешению проблем с помощью конфликтов, а тем более войн. Макей назвал разговор откровенным и заинтересованным. Он отметил стремление понять друг друга.

Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Глава белорусского государства изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наш взгляд, наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в это дело сторон.

Что касается формата – потому что споры идут, надо ли присоединяться Соединенным Штатам Америки к этому формату по разрешению конфликта, не надо – ради бога. Главное разрешить конфликт. Если участие Соединенных Штатов Америки и других стран позволит ускорить этот процесс – кто против? Я думаю, все согласятся с этим.

Но еще раз повторюсь, и на это особое обратил внимание глава белорусского государства, что должна быть абсолютно искренняя заинтересованность всех сторон.

Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона-7

В МИД также отметили, что Беларусь выступает за равноправное сотрудничество с США. Наша страна к этому готова: есть понимание, что продолжение диалога необходимо, несмотря на определенные ограничения.

Была затронута тема торгово-экономического сотрудничества в мировом масштабе. Позиция Беларуси по этому вопросу однозначна – поиск компромиссов и неучастие в каких бы то ни было торговых войнах.

Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона-10

Владимир Макей:
Любая, мягко говоря, склока или драка, особенно между крупными геополитическими игроками, сразу же влияет на всю экономическую ситуацию, на торгово-экономическое сотрудничество, тем более небольших и малых стран, к которым относится и Беларусь. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подобного рода торгово-экономические споры разрешались за столом переговоров спокойным и мирным путем, а не путем выставления различных ультиматумов. Опять-таки, Президент Беларуси четко и однозначно высказался на сей счет.

# Беларусь-США # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Джон Болтон # Фотофакт

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