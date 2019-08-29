Как оформить ДТП без ГАИ

Новости Беларуси. Страховой call-центр по оформлению ДТП работает уже 10 дней и за это время принял более 300 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонившим водителям помогают решить, можно ли оформить ДТП без вызова ГАИ.

С 1 сентября вступает в силу указ, который увеличивает лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро. Call-центр был создан Белорусским бюро по транспортному страхованию при участии страховых организаций и принимает звонки по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов.

Специалисты пошагово разъясняют порядок действия при оформлении так называемого европротокола. Услуги call-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка.