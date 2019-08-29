Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье

Новости Беларуси. После насыщенного рабочего дня во Дворце Независимости Александр Лукашенко отправился трудиться на свой приусадебный участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После насыщенного рабочего дня во Дворце Независимости Александр Лукашенко отправился трудиться на свой приусадебный участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства не первый год выращивает арбузы и традиционно в августе вместе с командой помощников собирает их на подворье.
Росту бахчи на белорусской земле хорошо «подыгрывают» погодные условия. По всей стране в 2019 году урожай обещают щедрый – 450 тонн арбузов, богатых витаминами и минералами.