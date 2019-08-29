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Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье

29 августа 2019 16:45
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Новости Беларуси. После насыщенного рабочего дня во Дворце Независимости Александр Лукашенко отправился трудиться на свой приусадебный участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье-1

Глава государства не первый год выращивает арбузы и традиционно в августе вместе с командой помощников собирает их на подворье. 

Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье-4

Росту бахчи на белорусской земле хорошо «подыгрывают» погодные условия. По всей стране в 2019 году урожай обещают щедрый – 450 тонн арбузов, богатых витаминами и минералами.

Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье-7

Александр Лукашенко собрал арбузы на личном подворье-9

# Урожай # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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