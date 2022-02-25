«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Определенно бывают случаи, когда ревность вполне оправдана. Реальная интрижка на стороне может привлечь внимание партнера, и партнер будет бороться за отношения. Но по факту это говорит о том, что в отношениях существуют реальные проблемы. А если уже произошла измена, то в каждом из нас, мне кажется, может проснуться Отелло. Александр, почему люди решаются на измену?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Глубокая очень тема. Треугольник Карпмана, который, собственно, обрисовывает всю эту ситуации. Измена: корень измена – менять. Я хочу что-то поменять. Хотя расхожее мнение, что изменяют больше мужчины, но как показывает статистика – это поровну. То есть примерно, плюс-минус, на измену идут поровну, что мужчины, что женщины. Просто женщины делают это более ювелирно, не подкопаешься. А мы, мужчины, не очень сильно можем какие-то вещи замечать, поэтому девушки более ювелирно это все делают. Почему? Потому что хотят чего-то нового. Хотят попробовать, как это может быть с другим. Допустим, если девушка вышла рано замуж, это был первый мужчина и он же муж. Непонятно, как это вообще – другие мужчины. Есть желание попробовать что-то новое, либо с партнером что-то не получается. У меня есть в консультировании девушка, которая к мужчине обращается, говорит: «Меня все устраивает в быту, все классно. Ты классный мужчина. Мне не хватает ласки. Не хватает прикосновений, когда ты просто до меня дотрагиваешься. Просто когда сексуальное происходит действие – это все классно, хорошо. Мне все нравится, все отлично. Но мне не хватает тактильности». Она к нему с этим запросом подходит, он вроде слышит, но ничего не делает. Соответственно, у девушки уже начинает в голове рождаться мысль о том, что я хочу, наверное, попробовать. А если мысль зародилась, она так или иначе найдет некий выход.

Алеся Лакина:

Александр, вы обвиняете в изменах партнера. Я не соглашусь с вами. Александр Давыденко:

Я не сказал, что обвиняю. Я говорю о том, что создается атмосфера для того, чтобы созрело некое желание. Естественно, оба партнера виноваты, не бывает одного. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Измена, условно, была. Неважно, супруг или супруга, кто-то куда-то сходил, но при этом пара сохранилась. Приняли, решении, что ладно – была не была, как говорится. Как после этого не ревновать, судорожно не смотреть, что там на телефон что-то пришло? Как быть в этой ситуации? Алеся Лакина:

Никак, ты же простила. Кристина Сущеня:

А я не говорила, женщина или мужчина.

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:

Если не доверяешь, тогда не надо вообще жить. Правда, надо просто окончательно уже решить, если не подходим друг другу, если происходят постоянно ревностные сцены и человек не доверяет – супруга либо супруг, тогда нужно ставить все точки над i. Алеся Лакина:

Как можно, в принципе, простить измену, Андрей? Это же про личные границы.