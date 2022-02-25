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«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?

25 февраля 2022 14:44
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Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Определенно бывают случаи, когда ревность вполне оправдана. Реальная интрижка на стороне может привлечь внимание партнера, и партнер будет бороться за отношения. Но по факту это говорит о том, что в отношениях существуют реальные проблемы. А если уже произошла измена, то в каждом из нас, мне кажется, может проснуться Отелло. Александр, почему люди решаются на измену?

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?-1

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Глубокая очень тема. Треугольник Карпмана, который, собственно, обрисовывает всю эту ситуации. Измена: корень измена – менять. Я хочу что-то поменять. Хотя расхожее мнение, что изменяют больше мужчины, но как показывает статистика – это поровну. То есть примерно, плюс-минус, на измену идут поровну, что мужчины, что женщины. Просто женщины делают это более ювелирно, не подкопаешься. А мы, мужчины, не очень сильно можем какие-то вещи замечать, поэтому девушки более ювелирно это все делают. Почему? Потому что хотят чего-то нового. Хотят попробовать, как это может быть с другим. Допустим, если девушка вышла рано замуж, это был первый мужчина и он же муж. Непонятно, как это вообще – другие мужчины. Есть желание попробовать что-то новое, либо с партнером что-то не получается.

У меня есть в консультировании девушка, которая к мужчине обращается, говорит: «Меня все устраивает в быту, все классно. Ты классный мужчина. Мне не хватает ласки. Не хватает прикосновений, когда ты просто до меня дотрагиваешься. Просто когда сексуальное происходит действие – это все классно, хорошо. Мне все нравится, все отлично. Но мне не хватает тактильности». Она к нему с этим запросом подходит, он вроде слышит, но ничего не делает. Соответственно, у девушки уже начинает в голове рождаться мысль о том, что я хочу, наверное, попробовать. А если мысль зародилась, она так или иначе найдет некий выход.

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?-4

Алеся Лакина:
Александр, вы обвиняете в изменах партнера. Я не соглашусь с вами.

Александр Давыденко:
Я не сказал, что обвиняю. Я говорю о том, что создается атмосфера для того, чтобы созрело некое желание. Естественно, оба партнера виноваты, не бывает одного.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Измена, условно, была. Неважно, супруг или супруга, кто-то куда-то сходил, но при этом пара сохранилась. Приняли, решении, что ладно – была не была, как говорится. Как после этого не ревновать, судорожно не смотреть, что там на телефон что-то пришло? Как быть в этой ситуации?

Алеся Лакина:
Никак, ты же простила.

Кристина Сущеня:
А я не говорила, женщина или мужчина.

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?-7

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:
Если не доверяешь, тогда не надо вообще жить. Правда, надо просто окончательно уже решить, если не подходим друг другу, если происходят постоянно ревностные сцены и человек не доверяет – супруга либо супруг, тогда нужно ставить все точки над i.

Алеся Лакина:
Как можно, в принципе, простить измену, Андрей? Это же про личные границы.

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?-10

Андрей Туровец, семейный психолог:
Не всем людям доступна такая возможность, опция, как я говорю – прощение измены. Это как открытый перелом. Конечно, он заживает, но боль остается на всю жизнь. Вот научиться жить с этой болью и жить так, чтобы больше ничего не ломать друг другу – это искусство. Этим искусством можно овладеть, а можно и не овладеть. Можно и дальше ломать жизнь себе, другому человеку. Поэтому это все индивидуально все-таки решается.

Леуш Любич:
Но и материальные также блага. Например, женщина боится потерять супруга.

Кристина Сущеня:
Особенно, если она ничего не представляет.

Леуш Любич:
Она живет прекрасно, замечательно.

Кристина Сущеня:
Ей хорошо, комфортно.

Леуш Любич:
Комфортно, да, в особняке. Машина, салоны.

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?-13

Алеся Лакина:
Я в своей жизни со многими мужчинами общалась, они говорили: «Да, я буду изменять своей жене. Как бы я не любил мой самый вкусный борщ, не смогу есть его всю жизнь». Мужчины вообще полигамны и это нормально. Мужчина – охотник, мужчине можно гулять, заводить много женщин. А если женщина завела, то она – не будем озвучивать.

Александр Давыденко:
Есть фраза такая: все мужчины изменяют, но не всем женщинам. Есть женщины, которым не изменяют.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Александр Давыденко # Кристина Сущеня # Леуш Любич # Андрей Туровец # Отелло # Фотофакт

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