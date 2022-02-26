«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Что говорят звезды про ревность? Может быть, в астрологии есть какие-то определенные знаки зодиака?

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Самые ревнивые.

Александра Каштанова:

Да, будет понятно, что не строй с ним отношения, потому что вместе вы будете гремучая смесь.