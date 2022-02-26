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«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?

26 февраля 2022 08:55
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Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Что говорят звезды про ревность? Может быть, в астрологии есть какие-то определенные знаки зодиака?

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Самые ревнивые.

Александра Каштанова:
Да, будет понятно, что не строй с ним отношения, потому что вместе вы будете гремучая смесь.

«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?-1

Виктория Барздыко, астролог:
Вообще все знаки зодиака ревнивые. Проработать в себе можно, уйти от этой ревности. Есть определенные знаки зодиака, которые, конечно, считаются самыми ревнивыми – это скорпионы, овны, львы, раки и иногда даже девы.

«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?-4

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Я не соглашусь по поводу раков.

«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?-7

Андрей Туровец, семейный психолог:
Я тоже.

Александр Давыденко:
Только соглашусь частично.

«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?-10

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:
Человеческий фактор. Все индивидуально, от человека все зависит.

Виктория Барздыко:
Здесь очень важно, из какой семьи вышел человек, чему его обучили, чему он обучился сам.

Кристина Сущеня:
То есть воспитание все равно играет роль?

Виктория Барздыко:
Конечно. Считается, самые ревнивые – это скорпионы и овны.

«Может быть, до первой слабины?» Вот на каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной – подробнее здесь.

# Гороскоп # общество # Александра Каштанова # Кристина Сущеня # Виктория Барздыко # Александр Давыденко # Андрей Туровец # Леуш Любич # Фотофакт

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