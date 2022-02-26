«Гремучая смесь». Какие знаки зодиака самые ревнивые и можно ли построить с ними отношения?
Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Что говорят звезды про ревность? Может быть, в астрологии есть какие-то определенные знаки зодиака?
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Самые ревнивые.
Александра Каштанова:
Да, будет понятно, что не строй с ним отношения, потому что вместе вы будете гремучая смесь.
Виктория Барздыко, астролог:
Вообще все знаки зодиака ревнивые. Проработать в себе можно, уйти от этой ревности. Есть определенные знаки зодиака, которые, конечно, считаются самыми ревнивыми – это скорпионы, овны, львы, раки и иногда даже девы.
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Я не соглашусь по поводу раков.
Андрей Туровец, семейный психолог:
Я тоже.
Александр Давыденко:
Только соглашусь частично.
Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:
Человеческий фактор. Все индивидуально, от человека все зависит.
Виктория Барздыко:
Здесь очень важно, из какой семьи вышел человек, чему его обучили, чему он обучился сам.
Кристина Сущеня:
То есть воспитание все равно играет роль?
Виктория Барздыко:
Конечно. Считается, самые ревнивые – это скорпионы и овны.
«Может быть, до первой слабины?» Вот на каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной – подробнее здесь.