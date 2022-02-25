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Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении

25 февраля 2022 14:41
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Новости Беларуси. Электронная очередь и современное медицинское оборудование. В Минской области ввели в эксплуатацию новый объект здравоохранения. В Жодино открыли детскую городскую поликлинику. Есть два бассейна, водолечебница, стоматология и диагностические кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении-1

В новой поликлинике созданы комфортные условия для оказания разноплановой медпомощи. Отделения педиатрии, стоматологии, а также диагностические и процедурные кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Предусмотрена электронная очередь.

Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Здесь очень важный компонент. Мы находимся сейчас в Жодино, который имеет огромные перспективы, в том числе своего развития – первый компонент. Второй – есть целый ряд прилегающих городов, которые будут получать помощь медицинскую, в том числе в этом учреждении.

Подробности в видеоматериале

# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Анна Куртасова # Фотофакт

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