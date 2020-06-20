Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
Огурец – это культура довольно быстро растущая, со стелящимся стеблем. Чтобы стебель не стелился по земле и не болел, его нужно подвязывать.
Для того, чтобы подвязать огурец, мы натягиваем горизонтальную шпалеру.
К шпалере привязываем скользящим узлом шпагат или делаем крючки.
Нам это позволит натягивать и регулировать натяжение стебля.
Огурец подвязываем свободной скользящей петлёй под первым настоящим листом.
Дальше мы подкручиваем растение по часовой стрелке под каждым междоузлием.
Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое.
Правильное формирование огурца позволит сократить сроки созревания и увеличить урожай. После того, как мы подвязали и сформировали огурец, его нужно полить и подрыхлить.
Повторяйте эту манипуляцию по мере отрастания пасынков и огурцы у вас вырастут вкусные и красивые.