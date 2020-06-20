Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:

Огурец – это культура довольно быстро растущая, со стелящимся стеблем. Чтобы стебель не стелился по земле и не болел, его нужно подвязывать. Для того, чтобы подвязать огурец, мы натягиваем горизонтальную шпалеру.

К шпалере привязываем скользящим узлом шпагат или делаем крючки. Нам это позволит натягивать и регулировать натяжение стебля.

Огурец подвязываем свободной скользящей петлёй под первым настоящим листом.

Дальше мы подкручиваем растение по часовой стрелке под каждым междоузлием. Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое.