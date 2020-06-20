Прямой эфир

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

20 июня 2020 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»-1

Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
Огурец – это культура довольно быстро растущая, со стелящимся стеблем. Чтобы стебель не стелился по земле и не болел, его нужно подвязывать.

Для того, чтобы подвязать огурец, мы натягиваем горизонтальную шпалеру.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»-4

К шпалере привязываем скользящим узлом шпагат или делаем крючки.

Нам это позволит натягивать и регулировать натяжение стебля.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»-7

Огурец подвязываем свободной скользящей петлёй под первым настоящим листом.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»-10

Дальше мы подкручиваем растение по часовой стрелке под каждым междоузлием.

Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»-13

Правильное формирование огурца позволит сократить сроки созревания и увеличить урожай. После того, как мы подвязали и сформировали огурец, его нужно полить и подрыхлить.

Повторяйте эту манипуляцию по мере отрастания пасынков и огурцы у вас вырастут вкусные и красивые.

# Растения и цветы # общество # Ольга Провоторова

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой
20 июня 2020 16:34

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков
20 июня 2020 16:20

Устали от жары? Вот вам 3 рецепта освежающих напитков

Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня
20 июня 2020 15:48

Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня