Это и есть символ мужества и независимости нашей страны. Легендарную «катюшу» открыли у Кургана Славы

Новости Беларуси. Новая жизнь «катюши». У Кургана Славы 14 июля установили легендарную боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дату для этого события выбрали неслучайно: именно 14 июля 79 лет назад прогремел первый залп «катюши» под Оршей. Долгое время машину реставрировали, а сегодня под Минском визуализировали свет, звук и дымовой эффект выстрела реактивной артиллерии. На расстоянии вытянутой руки с легендой – материал Оксаны Семашко.

Символ Победы в Великой Отечественной помнит, кажется, и сегодня те страшные сражения под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Знаменитые «катюши» впервые вступили в бой летом 41-го под Оршей.

Посмотреть на немых свидетелей и участников войны сюда ежегодно приезжают люди из разных уголков нашей страны и иностранные гости. «У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было» Как правило, знакомство с Беларусью начинается у многих с Кургана Славы. Семья Бакунович сегодня привезла сюда с собой сразу несколько поколений.

Ольга Бакунович:

Очень приятно, что у нас есть такая возможность вспомнить, что было раньше, и показать это детям, потому что они уже начинают об этом забывать. А нам есть о чём им напомнить.

Валентина Бакунович:

Я и сама всех учу понемножку так, чтобы они посещали могилки неизвестных солдатов, памятники не обходили, остановились возле памятничка, положили цветочек.

Сегодня артиллерийская установка пополнила коллекцию военных машин у комплекса «Курган Славы». С ней по соседству –штурмовик ИЛ-2.

Оксана Семашко, корреспондент:

Работы по поиску и реставрации «катюши» велись около года. Часть деталей была изготовлена на основе образцов из Музея артиллерии Санкт-Петербурга. Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии А вот пульт управления стрельбой, части обшивки, колёса с дисками были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами. По мнению историков, БМ-13 – лучшая реплика артиллерийской установки в мире.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Всегда, когда прилетаешь в Беларусь и едешь из аэропорта в Минск, первое, что в глаза бросается – это Курган Славы. Поэтому это, наверное, и есть тот символ, знаете, мужества и независимости нашей страны, и стойкости, которая выстояла в этих тяжелейших условиях. И поэтому мы обязаны это всё сохранить.

Идея восстановления легенды принадлежит Федерации профсоюзов. Их поддержали и ветераны. Сколько весил самый большой снаряд для «катюши» и почему его назвали «лукой»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Многие вещи здесь восстановлены именно от боевых машин. И мы именно были в поиске ЗИС-6, потому что ЗИС-6 и ЗИС-5 отличаются вторым мостом, а делали это для того под «катюшу», чтобы у неё была большая проходимость.