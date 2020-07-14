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Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки

14 июля 2020 17:59
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Новости Беларуси. Каждую минуту с конвейера белорусских заводов сходят тонны молочной продукции. Сметана, йогурты, кефир, творог, сыр... В ассортименте 1500 позиций и только сыра – более 30 видов. 

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-1

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-3

Беларусь производит процент от мирового объема молока. Небольшая страна в центре Европы удерживает позицию в тройке мировых экспортеров сливочного масла и в четверке – по поставкам твердых сыров.   

И наша ниша – 5,5 % в структуре экспорта всей планеты. Выход на Европейский союз имеют уже с десяток предприятий. 

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-6

И системы качества «Халяль» и «Кошер» перестали быть чем-то особенным. За всем этим – десятилетия труда аграриев над качеством сырья, переработчиков – над внедрением технологии и масштабная работа государства над стратегией развития всей отрасли.   

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-9

От зоны рискованного земледелия, какой Беларусь называли еще в 90-е, страна выросла до возможности экспортировать не только качественные продукты, которые сами по себе белорусский бренд. Мы уже экспортируем услуги и технологии и выходим за границы континента. 

Совместные проекты по производству молочной продукции – во Вьетнаме, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Монголии и Казахстане.

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-12

И, к слову, количество молока сорта «экстра» и выше, поставленного на перерабатывающие предприятия страны в 2020-м, – более 88 %.  

Процент от мирового объёма и 5,5 % в структуре экспорта планеты. Оцениваем ассортимент и качество белорусской молочки-15

А значит, растут и возможности у перерабатывающих предприятий – получить на выходе с конвейера качественный продукт, который ждут в мире. И это именно тот случай, когда можно смело сказать: «Сделано».   

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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