«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.
Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.
Повсеместная автоматизация. Например, в аппаратном цеху, где молоко обрабатывается и проходит три степени очистки, процессом руководит один человек. Регулировка с точностью до градуса и исключительно для технологии этого завода. Линии австрийские. И кроме широкой линейки традиционных сыров здесь варят сверхтвердый.
С пармезаном уже никто и не сравнивает. Кобринский – со своим неповторимым вкусом, созданный по уникальной технологии.
Руслан Чиботарь, директор маслодельно-сыродельного предприятия:
Это ставка на будущее. На особый вкус продукта – для ценителей сыра. Продукт действительно высочайшего качества, который находит своих покупателей, даже несмотря на то, что продается в более высоком ценовом сегменте.
Десятки наград на выставках. Сегодня это одно из самых современных белорусских маслосыродельных производств. Возможности после модернизации – переработка в сутки более 400 тонн молока, а это производство 40 тонн сыра. Глубокая модернизация привела к росту производства в два раза.
Светлана Кицененко, ведущий экономист маслодельно-сыродельного предприятия:
На протяжении этих лет мы уверенно лидировали по всем финансовым показателям среди молочных предприятий республики.
Более 90 % – экспорт. В Казахстане, например, сыр из Кобрина ценят уже более шести лет. Наряду с российским рынком развиваются поставки в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.