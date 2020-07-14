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«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

14 июля 2020 17:46
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Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.     

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-1

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-3

Повсеместная автоматизация. Например, в аппаратном цеху, где молоко обрабатывается и проходит три степени очистки, процессом руководит один человек. Регулировка с точностью до градуса и исключительно для технологии этого завода. Линии австрийские. И кроме широкой линейки традиционных сыров здесь варят сверхтвердый.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-6

С пармезаном уже никто и не сравнивает. Кобринский – со своим неповторимым вкусом, созданный по уникальной технологии.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-9

Руслан Чиботарь, директор маслодельно-сыродельного предприятия:   
Это ставка на будущее. На особый вкус продукта – для ценителей сыра. Продукт действительно высочайшего качества, который находит своих покупателей, даже несмотря на то, что продается в более высоком ценовом сегменте.

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-12

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-14

Десятки наград на выставках. Сегодня это одно из самых современных белорусских маслосыродельных производств. Возможности после модернизации – переработка в сутки более 400 тонн молока, а это производство 40 тонн сыра. Глубокая модернизация привела к росту производства в два раза.  

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-17

Светлана Кицененко, ведущий экономист маслодельно-сыродельного предприятия:   
На протяжении этих лет мы уверенно лидировали по всем финансовым показателям среди молочных предприятий республики.   

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-20

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-22

«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом-24

Более 90 % – экспорт. В Казахстане, например, сыр из Кобрина ценят уже более шести лет. Наряду с российским рынком развиваются поставки в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.   

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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