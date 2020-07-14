«Продукт действительно высочайшего качества». Как в Кобрине производят сыр, о вкусе которого не спорят далеко за рубежом

Новости Беларуси. Кобрин. В цеху прохладно. Вкусно пахнет закваской. И это, пожалуй, одно из самых многолюдных мест производства.

Повсеместная автоматизация. Например, в аппаратном цеху, где молоко обрабатывается и проходит три степени очистки, процессом руководит один человек. Регулировка с точностью до градуса и исключительно для технологии этого завода. Линии австрийские. И кроме широкой линейки традиционных сыров здесь варят сверхтвердый.

С пармезаном уже никто и не сравнивает. Кобринский – со своим неповторимым вкусом, созданный по уникальной технологии.

Руслан Чиботарь, директор маслодельно-сыродельного предприятия:

Это ставка на будущее. На особый вкус продукта – для ценителей сыра. Продукт действительно высочайшего качества, который находит своих покупателей, даже несмотря на то, что продается в более высоком ценовом сегменте.

Десятки наград на выставках. Сегодня это одно из самых современных белорусских маслосыродельных производств. Возможности после модернизации – переработка в сутки более 400 тонн молока, а это производство 40 тонн сыра. Глубокая модернизация привела к росту производства в два раза.

Светлана Кицененко, ведущий экономист маслодельно-сыродельного предприятия:

На протяжении этих лет мы уверенно лидировали по всем финансовым показателям среди молочных предприятий республики.