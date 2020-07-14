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От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

14 июля 2020 17:43
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От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-1

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
К успеху мы шли целенаправленно, причем не один год. Стратегия была воплощена именно в производстве и переработке молочной продукции с выходом на максимальную степень переработки молока – сырья и торговлей на экспорт в том числе исключительно товарами с высокой добавленной стоимостью. А сыры – это один из самых таких товаров, которые имеют высокую степень переработки. Конечно, это факт.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-4

В продовольственной безопасности страны ниша нашей молочки очевидна. Внутренний рынок обеспечен полностью – более 1500 наименований молочной продукции в наших магазинах. У Беларуси один из лучших результатов в мире по производству молока на душу населения – 786 килограммов.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-7

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-9

Белорусскую молочку сегодня можно встретить по всему миру – от Венесуэлы до Сингапура. География экспорта – более 100 стран. Аккредитацию на право поставки продукции в Китай – требовательный рынок – прошли 55 молочных заводов. А это высшая ступень доверия и уверенность в качестве.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-12

Известному производителю в Волковыске тоже предрекали большие убытки, когда в 2016-м закрыли дорогу на традиционный рынок. Проблемы только подтолкнули к диверсификации экспорта.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-15

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-17

Илья Корогодов, начальник отдела молочного предприятия:   
С конца 2016 года и в течение всего 2017-го нам удалось полностью диверсифицировать экспорт сухого молока и успешно решить проблемы с запасами данной продукции на своих складах.   

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-20

От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?-22

24 страны компания записала себе в актив – на карте отметились Камерун, Саудовская Аравия, Египет, Ливан, Япония. Белорусские смеси и каши едят в Сирии, Малайзии и Пакистане.

# Продукты питания # общество # Илья Корогодов # Алексей Богданов # Фотофакт

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