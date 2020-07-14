От Венесуэлы до Сингапура. В каких странах на полках магазинов можно найти белорусскую молочку?

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

К успеху мы шли целенаправленно, причем не один год. Стратегия была воплощена именно в производстве и переработке молочной продукции с выходом на максимальную степень переработки молока – сырья и торговлей на экспорт в том числе исключительно товарами с высокой добавленной стоимостью. А сыры – это один из самых таких товаров, которые имеют высокую степень переработки. Конечно, это факт.

В продовольственной безопасности страны ниша нашей молочки очевидна. Внутренний рынок обеспечен полностью – более 1500 наименований молочной продукции в наших магазинах. У Беларуси один из лучших результатов в мире по производству молока на душу населения – 786 килограммов.

Белорусскую молочку сегодня можно встретить по всему миру – от Венесуэлы до Сингапура. География экспорта – более 100 стран. Аккредитацию на право поставки продукции в Китай – требовательный рынок – прошли 55 молочных заводов. А это высшая ступень доверия и уверенность в качестве.

Известному производителю в Волковыске тоже предрекали большие убытки, когда в 2016-м закрыли дорогу на традиционный рынок. Проблемы только подтолкнули к диверсификации экспорта.

Илья Корогодов, начальник отдела молочного предприятия:

С конца 2016 года и в течение всего 2017-го нам удалось полностью диверсифицировать экспорт сухого молока и успешно решить проблемы с запасами данной продукции на своих складах.