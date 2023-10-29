Как построить дом? С указом Лукашенко – намного проще. Изменения Кодекса о земле
Новости Беларуси. В нашей стране принимали меры, чтобы подогреть интерес белорусов к переезду в собственные дома. К примеру, в 2023 году в силу вступил указ Президента о реализации древесины по льготным ценам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Появились и готовые варианты домов, а с ними и сеть торговых площадок практически по всей стране. Действует единый реестр пустующих домов, где тоже можно присмотреть недвижимость и купить на аукционе чуть ли не за одну базовую. И такие случаи бывали.
Ну и прорабатывается вопрос о выделении кредитов для покупки деревянных домов. На этой волне, действительно, одно время наблюдался всплеск интереса, а с ним и спроса. А как дела обстоят сейчас?
Александра Ходюкова – о том, что нам стоит дом построить.
Александра Ходюкова, корреспондент:
Новкинский сельсовет включает в себя 38 деревень. Только в самом агрогородке за последние годы появилось три новых улицы и около 40 домов. Получить заветные сотки стало проще благодаря изменениям в Кодексе о земле и указу Президента об упрощенном строительстве.
Сегодня Светлана, Владимир и трое их дочерей живут в частном доме. Возвращаться в город семья не планирует. Говорят, здесь не только просторнее, но и возможностей вести полноценный быт больше. С домашних грядок всегда хорошие запасы на зиму. О продовольствии можно не беспокоиться! Фундамент и сруб появились на участке Константиновых давно, а вот приступить к полноценному строительству смогли гораздо позже, благодаря льготному кредиту. Глава семейства считает, что в условиях нынешней упрощенной системы дело могло «завертеться» куда быстрее.
Владимир Константинов, житель агрогородка Новка:
Мы построили вторую блочную часть, все это вместе соединили, старую крышу убрали, поставили новую и все вывели под одну крышу. Обложили кирпичом, протянули газ. Все это за счет кредита.
Далее смотрите в видео.