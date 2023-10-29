Как построить дом? С указом Лукашенко – намного проще. Изменения Кодекса о земле

Новости Беларуси. В нашей стране принимали меры, чтобы подогреть интерес белорусов к переезду в собственные дома. К примеру, в 2023 году в силу вступил указ Президента о реализации древесины по льготным ценам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Появились и готовые варианты домов, а с ними и сеть торговых площадок практически по всей стране. Действует единый реестр пустующих домов, где тоже можно присмотреть недвижимость и купить на аукционе чуть ли не за одну базовую. И такие случаи бывали.

Ну и прорабатывается вопрос о выделении кредитов для покупки деревянных домов. На этой волне, действительно, одно время наблюдался всплеск интереса, а с ним и спроса. А как дела обстоят сейчас?