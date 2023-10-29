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Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?

29 октября 2023 20:14
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Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
Понятие «полюсов» военно-политического влияния много десятилетий оставалось ключевым для описания международной системы. Сначала равновесие двух «сверхполюсов», потом попытка доминирования одного «гиперполюса». В качестве реакции на последнее – запрос на многополярный мир как антитезу гегемонии. Андрей Петрович, вы хотели, чтобы мы определились с корректной дефиницией.

Какой мир грядет – читайте здесь

Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?-1

Надежда Сасс:
Если мы говорим, что гегемон уже не гегемон, то мир многополярен. Каким образом многополярность эта может существовать, если ключевые государства, принимающие решения, не могут на данный момент сесть за стол переговоров и между собой договориться, и выделить те правила и законы, по которым они будут взаимодействовать в дальнейшем?

Почему мы говорим, что гегемон не гегемон – здесь подробнее

Надежда Сасс:
Голоса адекватных европейских политиков сегодня слышны, их немного, но они есть. Сейчас их голоса заглушаются. 

Но что будет дальше – прогноз эксперта

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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