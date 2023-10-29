Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Понятие «полюсов» военно-политического влияния много десятилетий оставалось ключевым для описания международной системы. Сначала равновесие двух «сверхполюсов», потом попытка доминирования одного «гиперполюса». В качестве реакции на последнее – запрос на многополярный мир как антитезу гегемонии. Андрей Петрович, вы хотели, чтобы мы определились с корректной дефиницией.