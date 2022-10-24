«Это эксклюзивная информация». Гайдукевич рассказал про новый закон о политических партиях

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Да подождите вы! У нас говорят, что у нас малое партийное представительство в парламенте, – обман. Почему? У нас выборы не по партийным спискам. Если бы в России выборы провели не по партийным спискам, поверьте, корме «Единой России» и по одному человеку от ЛДПР и два коммуниста никого бы там не было. Более того, у нас хорошее представительство Коммунистической партии. Наша партия отстаивает партийные списки. Я всегда выступал за то, чтобы выборы были по пропорционально-мажоритарной системе. Почему сейчас так делать нельзя? Это будет искусственно. Партии недостаточно развиты. Мы же не будем делать выборы только для одной ЛДПР и коммунистов. Это же неправильно. «Белая Русь» – не партия.

Кирилл Казаков:

В Украине по спискам прошли – так они же не профессионалы.

Олег Гайдукевич:

Поэтому Президент предложил такой пункт, а народ поддержал. Мы сейчас меняем избирательное законодательство, но не переходим на пропорциональную мажоритарную систему. Мы делаем больше. Мы сегодня принимаем новый закон о политических партиях. Какой это будет закон? Это эксклюзивная информация. Пусть на меня не обижаются, но это правда. Я подробности все не буду рассказывать. Еще же будет обсуждение в парламенте, еще будут какие-то предложения, мы будем это смотреть, но смысл закона уже понятен: он будет направлен на то, чтобы партии стали действительно политической силой. Для этого мы ужесточим законодательство, проведем перерегистрацию, поставим серьезную планку. Спор сейчас идет: 5 тысяч или 10 тысяч? Структуры должны быть у этой партии, чтобы люди знали: если партия прошла перерегистрацию, то это не один человек с печатью и бумажкой, а действительно политическая сила, за которой стоят люди, структуры и идеология.

Кирилл Казаков:

Из нынешних 15-ти, на ваш взгляд, сколько останется?