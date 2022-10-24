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Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту

24 октября 2022 18:11
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Новости Беларуси. Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ 24 октября подписал Александр Лукашенко. Ранее участие нашей страны в этой европейской инициативе было приостановлено по политическим мотивам.  

Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту-1

Более того, на протяжении последних лет для белорусской стороны от этого соглашения не было никакой практической отдачи. Напомним, документ, учрежденный в 2007 году, был призван способствовать развитию спорта для всех. Участниками этих договоренностей являются большинство стран-членов Совета Европы, а также государства, не входящие в эту европейскую структуру.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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