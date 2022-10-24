«Получается, мы все должны хвалить власть или как?» Вот что ответили Воскресенскому на этот тезис

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Юрий, вы же сейчас представляете «Круглый стол демократических сил». На данный момент этого статуса хватает либо у вас есть в перспективе, как у любого политика, вхождение в ВНС, в парламент?

Юрий Воскресенский, политолог:

Конечно, по этой дороге мы планируем идти. И очень важно, хорошо, что мы обрастаем этими правилами, процедурами. В том числе берем лучшее из европейской практики. То есть создаем свой политический конструкт. Это поможет нам стратегически не на один год, даже не на десятилетие. Поэтому этот путь надо пройти. Другое дело, что в ближайшее время после принятия этих законопроектов должна будет пройти, уже не за горами, избирательная кампания. И вот здесь есть лично у меня, например, большой вопрос с учетом той геополитической ситуации, которая станет только хуже. Мы видим, что до разрядки еще далеко. Даже если акцентировать внимание на каких-то недостатках, чтобы этим акцентом не воспользовались внешние игроки. Получается, мы все должны хвалить власть или как? Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Объясняю кратко. Исключить внешний фактор. Теперь по пунктам. Никогда больше мы не будем слушать мнение в Польше, как они относятся к нашим выборам. И тем странам, которые ввели санкции, им здесь нечего делать вообще, на наших выборах. Путь им заказан. Это раз и навсегда мы должны забыть. Второй момент. Мы сейчас убираем избирательные участки за рубежом. Правильно делаем. Почему? Нам не дадут там провести честные выборы. Не позволят. Они там не позволят посольству нормально работать. Каждый день митинг. А плюс они сделают так, что там все сфальсифицируют. Я уверен. Вмешаются, сделают, помешают. Выборы общественные провести не дадут.