«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Воспитывать нужно не только в школе, нужно, чтобы приходил врач и рассказывал, какие будут последствия. И начиная с 9 класса.
Евгений Пустовой, СТВ:
А врачи готовы идти в школы?
Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:
Готовы. Мы ходим в школы, беседуем с детьми на разные темы.
Евгений Пустовой:
Если мы разрешим урок полового воспитания, здесь же родители еще могут возмутиться: зачем, чтобы акушер-гинеколог семикласснику рассказывал о половом воспитании? Тут тоже вопрос. Надо, наверное, согласие родителей.
Надежда Астапенко:
Когда начинается половое созревание. Почему нет?
Евгений Пустовой:
Согласятся ли родители?
Надежда Астапенко:
А родители могут рассказать более квалифицированно, чем врач?
Евгений Пустовой:
Половому воспитанию в школе быть?