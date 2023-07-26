«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ: А врачи готовы идти в школы?

Н адежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Воспитывать нужно не только в школе, нужно, чтобы приходил врач и рассказывал, какие будут последствия. И начиная с 9 класса.

Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:

Готовы. Мы ходим в школы, беседуем с детьми на разные темы.

Евгений Пустовой:

Если мы разрешим урок полового воспитания, здесь же родители еще могут возмутиться: зачем, чтобы акушер-гинеколог семикласснику рассказывал о половом воспитании? Тут тоже вопрос. Надо, наверное, согласие родителей.

Надежда Астапенко:

Когда начинается половое созревание. Почему нет?

Евгений Пустовой:

Согласятся ли родители?

Надежда Астапенко:

А родители могут рассказать более квалифицированно, чем врач?

Евгений Пустовой:

Половому воспитанию в школе быть?