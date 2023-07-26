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«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах

26 июля 2023 19:32
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Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах-1

Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Воспитывать нужно не только в школе, нужно, чтобы приходил врач и рассказывал, какие будут последствия. И начиная с 9 класса.

Евгений Пустовой, СТВ:
А врачи готовы идти в школы?

«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах-4

Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:
Готовы. Мы ходим в школы, беседуем с детьми на разные темы.

Евгений Пустовой:
Если мы разрешим урок полового воспитания, здесь же родители еще могут возмутиться: зачем, чтобы акушер-гинеколог семикласснику рассказывал о половом воспитании? Тут тоже вопрос. Надо, наверное, согласие родителей.

Надежда Астапенко:
Когда начинается половое созревание. Почему нет?

Евгений Пустовой:
Согласятся ли родители?

Надежда Астапенко:
А родители могут рассказать более квалифицированно, чем врач?

Евгений Пустовой:
Половому воспитанию в школе быть?

«Это должно быть совместно, комплексно». Вот почему половое воспитание нужно в школах-7

Александр Соколов:
Быть.

Евгений Пустовой:
Второй вопрос: с какого класса?

Надежда Астапенко:
Как только начинает созревать.

Александр Соколов:
Я считаю, что не должны только врачи, учителя или кто-то еще. Это должно быть совместно, комплексно.

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# Беременность и роды # общество # Надежда Астапенко # Евгений Пустовой # Александр Соколов # Фотофакт

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