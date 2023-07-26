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Соколов: «Надо создать все условия, чтобы общество помогало матерям-одиночкам»

26 июля 2023 19:08
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Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Соколов: «Надо создать все условия, чтобы общество помогало матерям-одиночкам»-1

Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:
Почему именно радикально запретить аборты, а не прийти к тому, чтобы люди сами не хотели этого делать? Надо создать все условия, чтобы общество помогало матерям-одиночкам. Сейчас это делается, но почему нельзя сделать, чтобы этого было больше? Чаще всего просто тычут пальцами в матерей-одиночек, в этих детей.

Евгений Пустовой, СТВ:
Уже сейчас, мне кажется, тенденция переломилась.

Александр Соколов:
Тенденция переломилась. Я про то, чтобы это развивать. И тогда люди просто не будут хотеть делать аборты.

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# Беременность и роды # общество # Александр Соколов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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