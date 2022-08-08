«Идеальное предприятие превратили в банкрота». Лукашенко недоволен работой Миорского металлопрокатного завода

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Миорского металлопрокатного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории этого молодого предприятия были абсолютно разные времена, в том числе и не особо благополучные. В эксплуатацию завод, который строили с привлечением частного инвестора, ввели в декабре 2020-го, затянув все сроки. Кроме того, собственники оказались нечистыми на руку. Поначалу предприятие активно наращивало объемы производства, а потом столкнулось с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Ведь это перспективное предприятие, да и важным было сохранить рабочие места. Но, понятное дело, вложенные ресурсы требуют отдачи. Потому Александр Лукашенко свой визит начал именно с изучения сырьевой базы и производственных линий, где четко дал понять, что решить проблемы может только крепкий руководитель.

А лександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Кто директор? – Фактически с 12 июля у нас директора нет. Полномочия есть у меня.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Есть антикризисный управляющий, он и является директором, он уполномочен подписывать.

Александр Лукашенко:

Так он не понимает. Человек, который управляет производством, этого не понимает. Правильно он не понимает, потому что вы не объяснили ему, чем заниматься. Идеальное предприятие превратили в банкрота. Какой он банкрот, у нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава, производить продукцию и сбывать. У вас проблема с сырьем, проблема со сбытом.

Петр Пархомчик:

Нет проблемы с сырьем. Как со вспомогательными, так и основными материалами. До конца года будет обеспечена стабильная поставка всех необходимых материалов.