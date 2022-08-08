«Пришёл на завод – получай квартиру, ушёл – до свидания». Лукашенко о том, кому предоставят арендное жильё

В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись c рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.

Активизация предприятия сулит дальнейшее развитие всему району, пусть Миоры и сейчас в числе образцовых, но правило «хорошо работать – хорошо жить» касается всех. Потому к глобальному вопросу – какое будущее ждет белорусские поселки? – Александр Лукашенко подходит рационально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будем развивать эти поселки за счет конкретных проектов. Каждому председателю райисполкома поручено в течение этого года создать такое производство, чтобы люди были на работе, чтобы они работали и могли заработать. Это что касается производства.

Что касается строительства – детский сад, школа и прочее – это дело государственное, мы это будем делать. Будем помогать немножко, насколько будет денег, по жилью. Вы должны сами зарабатывать и строить вместе с предприятием. Мы будем поддерживать ваше предприятие, чтобы вы строили арендное жилье, чтобы это жилье принадлежало вам, вашему заводу. Пришел на завод – получай квартиру, ушел – до свидания. Вы скажете: привязываем людей к заводу, к работе. А куда деваться?