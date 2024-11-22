Лукашенко: надо существенно менять формы обучения

Здесь приняли эстафету «Открытого микрофона с Президентом», мероприятие проходит уже в третий раз. В стенах МГЛУ собрались студенты гуманитарных специальностей и из других вузов. Вопросов у молодежи было традиционно много. Впрочем, еще до начала встречи со студентами состоялся разговор Президента с ответственными за сферу образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

По вашему поручению отрабатываем вопросы сокращения сроков обучения, в первую очередь это касается тех ребят, которые заканчивают колледжи. Уже с этого года по всем педагогическим и инженерным специальностям срок обучения не будет превышать три года в заочной форме после окончания колледжа. Если в дневной форме – два года. И все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо к этому двигаться. Это очень дорого. Ну, и менять надо как-то обучение само, форму обучения иностранным языкам. Главное, чтобы сам работал. Каждый день надо заставлять читать, переводить, читать, переводить. В этом язык. Ну, и будем стараться вас направлять практиковать. Потому что нужна практика живая.

Я намекаю на то, что надо существенно менять формы обучения. Не то что лекцию прочитали: вот вам текст – как у нас когда-то было – иди, дома переведешь, придешь, доложишь. Это хорошо. Но это для начала. А дальше надо углубляться, чтобы язык знать.