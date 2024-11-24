«Открытый микрофон» – как Лукашенко стал главным мотиватором для белорусских студентов

В политической культуре Беларуси появилась новая традиция – диалоговая площадка с Президентом. Александр Лукашенко стал главным мотиватором для белорусского студенчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В политической культуре Беларуси появилась новая традиция – диалоговая площадка с Президентом. Александр Лукашенко стал главным мотиватором для белорусского студенчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Честно, емко, и без купюр. «Открытый микрофон» – это доверительная беседа Первого с самой активной частью нашего общества. Правда о президентских буднях и будущее Беларуси. В начале учебного года такая встреча состоялась в Витебске.
Затем глава государства на базе столичного БГУИРа встретился с активом инженерно-технических вузов. 22 ноября настал черед гуманитариев – в скором будущем носителями смыслов и идей нашего общества.
Лукашенко: если хотите знать правду, читайте государственные СМИ.
Белорусскую молодежь интересовало многое: от вопросов образования до рецептов управленческой деятельности. Особо активные молодые люди почти что пытались напроситься в команду Александра Лукашенко. Коснулись и злободневных тем: геополитики и межгосударственных отношений. При всей важности разговор получился доверительным и открытым.
Молодежь – это будущее любого народа и государства и одновременно самая уязвимая часть общества. В эпоху, когда молодые люди буквально живут в цифровом мире, ощущается дефицит живого общения. И Президент его восполняет. А юноши и девушки стараются не упустить уникальную возможность вот так, лично, задать интересующие вопросы белорусскому лидеру.
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Существует большая полемика в отношении того, насколько у нас хороша система образования Республики Беларусь. На мой взгляд, ответ очевиден.
Если к нам едут студенты из более чем сотни стран, если эти студенты хотят и остаются здесь и на постоянное место жительства, находят себе здесь друзей, близкими людьми становятся друг другу наши дети, это говорит о том, что у нас не просто образовательная система. Это система, которая позволяет социализироваться человеку из любого государства.
Наше образование имеет огромный потенциал и может выпустить реально очень хороших специалистов для Беларуси. Все студенты прикладывают огромное количество усилий, чтобы потом стать профессионалами своего дела. И преподаватели, конечно же, являются высококлассными специалистами для подготовки очень ответственных и профильных студентов.
Мы постоянно задаемся вопросом, какой же информации верить, а какой нет. И когда мы разговариваем с нашей молодежью, мы говорим о том, что, правильно, нужно читать официальные источники. Это официальные Telegram-каналы, официальные СМИ нашего государства. Конечно, существуют такие угрозы, как искусственный интеллект, который на данный момент имеет очень огромное развитие, в принципе, во всем мире.
Президента университетские аудитории приняли. Это понятно и по реакции зала, и по комментариям в соцсетях. А студенты БГУ предложили прочитать не только лекцию, но вести целый курс.