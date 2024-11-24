Сталинградская битва под Минском. Историки воссоздали легендарное сражение Великой Отечественной
Сталинградская битва под Минском, или память, которая оживает в умелых руках хранителей истории. Сотни гостей «Линии Сталина» накануне смогли перенестись во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так тут отметили День ракетных войск и артиллерии, реконструировали часть сражений грандиозного контрнаступления. В яркую и громкую военную операцию погрузилась наша съемочная группа.
Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы, гостей на «Линии Сталина», как всегда, немало. Большими семьями, рабочими коллективами и школьными группами пришли погрузиться в историю.
Юлия Минич, корреспондент:
Это военно-историческая реконструкция. Она посвящена событиям Сталинградской битвы. Тогда бои шли буквально за каждую улицу и каждый дом, а город впоследствии станет символом мужества и героизма народа.
События этой легендарной битвы через 80 лет воплощают реконструкторы – те, для кого история больше чем просто факты. Вместо сценической площадки – импровизированное поле сражения, все декорации и костюмы переданы точь-в-точь. Задействована та самая техника, которая обороняла город. И знаменитая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Ее перевод в боевое положение всего за минуту, а дальность стрельбы свыше 15 километров.
Подробнее в видеоматериале.