Сталинградская битва под Минском. Историки воссоздали легендарное сражение Великой Отечественной

Сталинградская битва под Минском, или память, которая оживает в умелых руках хранителей истории. Сотни гостей «Линии Сталина» накануне смогли перенестись во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так тут отметили День ракетных войск и артиллерии, реконструировали часть сражений грандиозного контрнаступления. В яркую и громкую военную операцию погрузилась наша съемочная группа.