«Хорошая проведена работа». В Минске обустроили 9 новых зон отдыха

Новости Беларуси. Девять новых зон отдыха обустроили в Минске. Живописные локации уже успели оценить горожане, а сегодня, 1 июля, их презентовали руководству столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С проделанной работой ознакомилась и председатель Совета Республики. К примеру, в Заводском районе в парке имени 50-летия Великого Октября установили арт-объекты, появились велосипедные маршруты и туристические тропы. Для любителей спорта оборудовали памп-трек.

Со всего Минска ребята ездят, я думаю, будет большая явка. Мне очень нравится, что ребят много, хоть и с утра собрались.

Все очень рады, надеемся, что в будущем еще появятся такие места. Для нас как для любителей экстрима очень важно появление таких мест.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Хорошая проведена работа, потому что в Минске очень много мест, которые надо немножко дошлифовать, довести до ума, чтобы сделать из них те прекрасные места, которые мы сегодня увидели. И администрации районов ежегодно по две территории таких делают, они пользуются большой популярностью у наших жителей, потому что там созданы хорошие условия с минимальными затратами.