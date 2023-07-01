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Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?

01 июля 2023 15:11
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Сильный ветер, дожди, грозы и оранжевый уровень опасности. Так прошла в Беларуси последняя июньская неделя, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной атмосферные фронты. Температура воздуха по стране ночью составляла от +11 до +16 градусов, а днем колебалась от +18 по востоку до +25 по западу.

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-1

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Заветное тепло снова вернется в нашу страну! Существенных осадков не прогнозируется.

В начале недели в ночные часы погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17 °С, максимальная днем +20..+27 °С. В середине недели столбики термометров по стране в дневные часы зафиксируют отметки от +21 до +25 градусов.

В Париже +24 °С, а в Киеве до +29 °С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля (подробнее тут). 

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-7

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-9

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-11

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-13

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-15

Слабый туман по ночам и до +27°С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля?-17

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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