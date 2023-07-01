Азарёнок: «Безумцы, сумасшедшие, психи вы, опомнитесь. Не ведите Европу на плаху»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О чем думает Европа и достаточно ли наша страна очистилась от пятой колонны? Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька берет красный фломастер. Спрашивает: «До миллиметра?» «До миллиметра», – отвечает генерал. Батька наносит точки на карту. Подписывает ее. Все. Расчеты выдвигаются на боевое дежурство. Центры принятия решений под прицелом. Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу». Читайте здесь. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А ведь снова переплетаются высокая поэзия и большая политика. В одной сфере Александр Лукашенко и Александр Блок. Батька протягивает руку. В очередной раз. Безумцы, сумасшедшие, психи вы, опомнитесь. Не ведите Европу на плаху. Даже если вы внушили ей, что она сама хочет сдохнуть. Но мы, ей Богу, не хотим грибов в Берлине, Варшаве и Париже. Ну зачем вы на нас лезете? А есть ли та Европа? Блоковское. Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно – старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем – братья!

А если нет – нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!

Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!

Григорий Азаренок:

И потомство, если и останется, то, на самом деле, больное. Лучевой болезнью. Каждый европейский кадык будет заражен. А йода мы вам не продадим. Санкции введем. Нам плевать на ваши жизни. Как вам было плевать на тех, кого вы уничтожали здесь 80 лет назад, просвещенная вы, мразь. Но не поизвелись коллаборанты. После президентской речи вчера настроение было приподнятое. А тут его подпортили. Вы думаете, все услышали Президента на послании, например, про историческую политику? Хрен там. Есть у нас такое «Вялікае княства Сула». Частная шарашкина конторка. Этно-фолк-кантри-дичь. Прикрываются беларушчынай. А что делают на самом деле?

Вот такое мерапрыемства они запланировали ко Дню Независимости. Гістарычны фэст. Як шляхта абараняла Беларусь. Ко-ко-ко. Ну-ка, ну-ка, панове, от кого она там обороняла? Уж не от орды ли с востока? А, шляхцюкі? После одного поста в Telegram афишечку прибрали. Ой, какие смелые, какие гонорливые, панове. Названьице поменяли. Но хитрые гады – петушня – программу оставили. А в программе вам даже по масонству лекции.

Вообще, у паньства болезнь какая-то – мания стирать посты. Вот этот, например, затерли. За август 2020-го. Весь коллектив в едином порыве на забастовочке, на пикетике – супраць гвалту. Будет вам гвалт, свиньи шляхетные.

Григорий Азаренок:

А вот их настоящий Дзень Незалежнасці – с Позняком и Шушкевичем – в августе, когда от Союза отделялись. И плевать на концепцию исторической политики, и плевать на слова Президента. У них там вотчина, графство, маентак свой, болт они ложили на государство. Но ведь у государства и общества болт поболее будет, курвы.

Вот еще интересный постик. Начало СВО. Тоже подтерли, подтиратели подлые. «Слава героическим защитникам Украины. Победа будет». Это про тех, кто белорусских дальнобойщиков на органы порезал. Слушайте внимательно. Гонара и годнасцi не будзе. Будзе срам ды галеча. И полное обезземеливание шляхты. Помяните мое цмокава слова. И ни сейчас, ни через много лет – никогда БЧБ-нацистская гидра голову не поднимет. Ее есть кому рубить. Растет молодая гвардия Президента. Она рвется в бой. Не дай Бог, панове, вам стать на ее пути. За буг бежать будете.

В Беларуси добро с кулаками.

Служить легко и приятно.

Красно-зеленая гвардия не подведет.

У врагов нет ни единого шанса.

Воля, Родина, Президент!

Беларусь за нами! Мы не подведем.

Будущее за нами.

Бастион не сокрушим.

Мы постоим за Родину.

Родина с нами, а мы с ней.

Внутренние войска на страже.

Батька, мы с тобой!

Благодаря поддержке нашего Президента сегодня есть возможность, чтобы каждый ребенок из нашей страны, из каждого уголка нашей родины мог прийти и освоить программу дополнительного образования детей и молодежи, которое включает основы допризывной подготовки. Это очень важно. И сегодня на военно-полевых сборах мы видим, что сюда приехали лучшие из лучших. И уверен, что они будут стоять на страже нашей родины.

Мы не мыслим себя, внутренние войска, без военно-патриотических клубов, без этих юных отрядов специального назначения, которые у нас во всех частях есть. Они себя считают именно спецназовцами. У кого ни спросишь – у девочки, у мальчика – мы хотим служить только в спецназе. Девчонок очень много красивых, симпатичных, грамотных, культурных, которые хотят пойти и служить в Вооруженные Силы, во внутренних войсках, в органах внутренних дел. Мальчишки все хотят быть спецназовцами.