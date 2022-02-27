Эти урны вскрывают последними. Как подсчитывают голоса основного дня референдума?

Новости Беларуси. Ровно в 20:00 все участки для голосования закрываются. Но на этом их работа не завершается. Там приступают к самому важному этапу кампании и кульминации этого дня – подсчету голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования, читайте здесь.

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:

Наблюдатели будут следить за тем, как подсчитываются голоса. Вот уже столы сдвинуты. Прямо сейчас, как я понимаю, будет вскрываться первая урна. Они вскрываются в строгом порядке. Сначала – урна для досрочного голосования. Это те бюллетени, которые были заброшены в эту урну за пять дней досрочного голосования. После этого будут подсчитывать бюллетени людей, которые голосовали на дому. Это 20 человек, которые воспользовались этим правом на данном участке, эти бюллетени подсчитают. Ну а после вскроют урны основного дня голосования. Их вскрывают последними и сразу подсчитывают. Илона Антоновна это какие бюллетени?