Эта женщина участвует в автопробегах уже несколько месяцев. И вот почему

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. В очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единомышленники собрались 24 октября с друзьями и даже целыми семьями.
Автопробег собрал действительно неравнодушных людей. Именно такие традиционные встречи помогают им найти не просто единомышленников, но и близких по духу друзей. Для многих сегодняшний автомарафон не первый и точно не последний.
Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?
Елена Ефимович, участница автопробега:
Мы познакомились на пробегах. Я участвую с 21 августа, я с первого автопробега, участвую во всех автопробегах. Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь, Беларусь, которую я знаю, люблю. Я выступаю за мир и благополучие той страны, которая уже построена.
«Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге (читайте здесь).