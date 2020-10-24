Эта женщина участвует в автопробегах уже несколько месяцев. И вот почему

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. В очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единомышленники собрались 24 октября с друзьями и даже целыми семьями.

Автопробег собрал действительно неравнодушных людей. Именно такие традиционные встречи помогают им найти не просто единомышленников, но и близких по духу друзей. Для многих сегодняшний автомарафон не первый и точно не последний. Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?