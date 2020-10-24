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Эта женщина участвует в автопробегах уже несколько месяцев. И вот почему

24 октября 2020 19:33
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Новости Беларуси. От Минска до Могилева. В очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единомышленники собрались 24 октября с друзьями и даже целыми семьями.

Эта женщина участвует в автопробегах уже несколько месяцев. И вот почему-1

Автопробег собрал действительно неравнодушных людей. Именно такие традиционные встречи помогают им найти не просто единомышленников, но и близких по духу друзей. Для многих сегодняшний автомарафон не первый и точно не последний.

Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?

Эта женщина участвует в автопробегах уже несколько месяцев. И вот почему-4

Елена Ефимович, участница автопробега:
Мы познакомились на пробегах. Я участвую с 21 августа, я с первого автопробега, участвую во всех автопробегах. Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь, Беларусь, которую я знаю, люблю. Я выступаю за мир и благополучие той страны, которая уже построена.

«Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге (читайте здесь).

# Государственная социальная политика # общество # Елена Ефимович # Анна Куртасова # Юлия Мычка # Фотофакт

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