«Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге

Новости Беларуси. За единую Беларусь. Под таким девизом 24 октября из Минска стартовал автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колесить по Беларуси в кругу единомышленников под одним флагом – уже традиция. На этот раз участники путь держат в Могилев.

Многие прибыли на место встречи задолго до старта вместе с друзьями и целыми семьями. Присоединиться к патриотическому автомарафону можно на всем пути следования.

Маршрут проходит через Смиловичи, Червень, Березино, Белыничи. Финальной точкой станет Буйничское поле. К слову, места, связанные с историей Великой Отечественной войны – неизменный пункт в таких путешествиях. Это не только дань уважения предкам, но и показательный пример сплоченности и единства.

Я участвую с 21 августа, с первого автопробега, участвую во всех автопробегах. Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь, Беларусь, которую я знаю, люблю. Я выступаю за мир и благополучие той страны, которая уже построена.

Мы уже действительно тут все как одна большая семья. У меня дочка сама, хоть и маленькая, просится: «Мама, куда?» Я говорю: «На автопробег». Она сразу одеваться: «Я с тобой». Она уже как маленький патриот.

Мы решили сегодня съездить на автопробег, поддержать нашего Президента, нашу страну, за лучшее будущее, за стабильность.

Ближе к вечеру автолюбителей ждут в Могилеве. К слову, автопробег «За единую Беларусь!» собирает единомышленников со всей страны не первый раз. Позади тысячи километров – от Минска до Витебска, от Орши до Бреста.