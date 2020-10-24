«Вы спрашивали, где мои шарики. Они сдулись, как и ваши протесты». Евгений Пустовой побывал на протестном марше, и вот что он говорит
Новости Беларуси. Беларусь стряхивает с себя немирные протесты, как деревья листву. Но организаторы протестов недовольны: не тот масштаб беспорядков и хаоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громко звучат призывы к всеобщей радикализации и общереспубликанской забастовке. Чтобы прямо все остановилось. Если верить Telegram-каналам и чатам протестующих, они готовы к последней и решающей битве за власть.
Подробности в политическом стендапе Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пропагандист, пособник режима и лучший друг ОМОНа Евгений Пустовой снова в студии СТВ. Это небольшая, но такая, оказывается, известная рубрика «Политика без галстуков и купюр». Она еще и без личностных оценок.
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Об общих впечатлениях от митингов, на которые сходил. Вы же меня, змагары, и сами приглашали. Настойчиво так приглашали. Лопнувшие шарики вас вдохновили на новую кричалку – мы не сдулись и не пожухли. И даже осенняя погода не подмочила вашу протестную репутацию.
Вы не сдулись? Хорошо, а кто вас надул? В каком смысле слова, сами и отвечайте на этот вопрос. Один известный польский Telegram-канал теперь не поможет. Он вне закона. От него не то что попахивало – простите, разило экстремизмом. И не говорите, что это из-за политики. Только если политики террора. Именно этот идейный вдохновитель протестов призывал сталкивать белорусские поезда.
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Вы спрашивали, где мои шарики. Сдулись, ребята сдулись, как и ваши протесты. Это говорю не я – пропагандист. Это озвучили на «Евроньюс». Партизанский марш собрал несколько тысяч человек. В МВД уточнили – 7 тысяч. Это даже не дотягивает до вашей тотемной цифры – 3 % – от всех тех, кто поддержал на выборах одну мадам.
Подробнее – в видеоматериале.