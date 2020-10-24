«Вы спрашивали, где мои шарики. Они сдулись, как и ваши протесты». Евгений Пустовой побывал на протестном марше, и вот что он говорит

Новости Беларуси. Беларусь стряхивает с себя немирные протесты, как деревья листву. Но организаторы протестов недовольны: не тот масштаб беспорядков и хаоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громко звучат призывы к всеобщей радикализации и общереспубликанской забастовке. Чтобы прямо все остановилось. Если верить Telegram-каналам и чатам протестующих, они готовы к последней и решающей битве за власть. Подробности в политическом стендапе Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Пропагандист, пособник режима и лучший друг ОМОНа Евгений Пустовой снова в студии СТВ. Это небольшая, но такая, оказывается, известная рубрика «Политика без галстуков и купюр». Она еще и без личностных оценок. Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления Об общих впечатлениях от митингов, на которые сходил. Вы же меня, змагары, и сами приглашали. Настойчиво так приглашали. Лопнувшие шарики вас вдохновили на новую кричалку – мы не сдулись и не пожухли. И даже осенняя погода не подмочила вашу протестную репутацию.