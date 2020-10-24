Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?
Новости Беларуси. За единую Беларусь. Под таким девизом 24 октября из Минска стартовал автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колесить по Беларуси в кругу единомышленников под одним флагом – уже традиция.
«Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге (читайте здесь).
Могилев встретил участников автопробега проливным дождем. Но даже такая непогода не испортила настроение.
Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для гостей подготовили горячий чай и солдатскую кашу. На лестнице парка участники автопробега развернули государственный флаг.
После колонна отправилась на площадь Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших воинов минутой молчания.