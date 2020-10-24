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Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?

24 октября 2020 14:07
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Новости Беларуси. За единую Беларусь. Под таким девизом 24 октября из Минска стартовал автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колесить по Беларуси в кругу единомышленников под одним флагом – уже традиция.

«Для меня очень важно сохранить мирную Беларусь». Неравнодушные жители снова участвуют в автопробеге (читайте здесь).

Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?-1

Могилев встретил участников автопробега проливным дождем. Но даже такая непогода не испортила настроение.

Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для гостей подготовили горячий чай и солдатскую кашу. На лестнице парка участники автопробега развернули государственный флаг.

Горячий чай и солдатская каша. Как в Могилёве встретили участников автопробега?-4

После колонна отправилась на площадь Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших воинов минутой молчания.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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