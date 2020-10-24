Григорий Азарёнок: «Запад начал раскачивать Беларусь ещё во время парламентских выборов. Целый год они готовились»

Новости Беларуси. Запад начал раскачивать Беларусь еще во время парламентских выборов. Целый год они готовились, чтобы совершить блицкриг.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда. А истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Они не надеялись, что власть окажется такой сильной, а милиция и государственные служащие однозначно встанут на защиту народа и государства. Нервы на пределе, ставки сделаны, деньги заплачены, а результата нет. Они готовятся к последнему решающему удару. Для каждого белоруса наступает момент истины. После распада Советского Союза образовался однополярный мир. Они поработили Прибалтику, Грузию. Устроили кровавую гражданскую войну в Югославии, зажгли чудовищный убийственный майдан в Украине. Нерушимым форпостом на их пути всегда стояла Беларусь. Григорий Азаренок:

Это не первая цветная революция у нас. Можно вспомнить выборы 2001, 2006, 2010 годов. Они ненавидят нас давно. Эта ненависть древняя. Ненависть к славянам, к народу, к нашей истории. За Победу над фашизмом в 1945 году. За разгром армии Наполеона. В чем причина этой лютой неприязни, которая длится не один день? Сегодня она повторяет ту же ненависть, что лилась на нас в веке XX, XIX, XVII. Откуда этот наэлектризованный поток злобы, который создает огромное напряжение? Основы этого раскола не в геополитике, не в экономике. Они в мировоззрении. В представлении о мироздании, о символах веры, которые насыщают нас и европейский Запад.

Григорий Азаренок:

Если чутким ухом прислушаться к нашим песням и сказкам, к произведениям наших великих поэтов, к молитвам и сказаниям, к речам нашего лидера, можно понять, что в нас живет восхитительная, светлая мечта об идеальном бытии. О земле, где царит любовь, добро, благодать, где нет насилия, нет кромешной тьмы, где господствует великая справедливость. И мы пытаемся реализовать эту справедливость на практике. Андрей Лазуткин: «Не надо думать, что Польша имеет безграничные длинные руки, которые наведут в Беларуси революцию» Когда государство не распродает заводы и фабрики в угоду толстосумов и рвачей, а заботится о своих людях. Когда власть поддерживает мощную, сильную армию, готовую защитить народ в случае опасности. Когда возделывается каждая пядь земли, чтобы на столе у крестьянина всегда был хлеб.

Когда столица – огромный мегаполис – это не город камня, пробок, газа, а город садов, сотен тысяч деревьев и цветов. Когда строятся тысячи потрясающих своим великолепием храмов, где современные технологии соседствуют с вечной красотой. И своим существованием мы несем всему миру пример достоинства, человечности и силы.

Здесь и лежат истоки ненависти. Для Запада это глубинный, внутренний укор. Они отказались от этого давным-давно. Они стали строить цивилизацию брюха, туловища. Где прибыль в 300 % оправдает любое преступление. Сергей Есенин, поэт:

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она – мировая биржа,

Вот они – подлецы всех стран. Григорий Азаренок:

Это Сергей Есенин. Но при всем своем богатстве они нищие. Им никогда не понять нашего Якуба Коласа, который сказал: «Нет у человека ничего дороже и прекраснее Родины. Человек без Родины – нищий человек». Они предали свой дух. Шекспира, Шиллера, Гете, Бальзака, Данте. Они создают тысячи гендеров, они уничтожают семью через чудовищную ювенальную юстицию, они не защищают коренное население от жестокого произвола приезжих. Они изобрели чудовищное оружие – цветные революции – которым уничтожают неугодные страны.