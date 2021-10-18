«Эффективность несколько снижается». Вакцина не работает для новых штаммов вируса?

Елена Гасич, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор биологических наук:

Мы видим эволюцию вируса в нашей стране, то есть от первых штаммов так называемых уханьских, у нас появился европейский штамм – это примерно был апрель-май 2020 года. И он полностью заместил уханьский вариант. В феврале к нам пришел британский вариант, который называется сегодня «альфа». В конце мая у нас был выявлен индийский вариант (сегодня по новой классификации «дельта»). Конечно, он имеет дополнительную мутацию, этот вирус обладает новыми свойствами. Во-первых, у него более высокая вирусная нагрузка. То есть пациент, инфицированный «дельтой», имеет большее количество вируса, чем пациент с другими вариантами вируса. Соответственно, понятно, что чем больше вируса, тем более эффективно его распространение окружающим. Стал более короткий инкубационный период – на 3-5 сутки уже, скажем, наблюдается разгар заболевания, и начинается проблема с иммунным ответом. Если те вакцины, которые были разработаны, были абсолютно эффективны – 90 % и более – для европейского варианта или уханьского, потому что испытания проходили именно в тот период, когда в мире доминировали именно эти варианты, то уже по отношению к варианту «дельта», конечно, эффективность несколько снижается.

Алена Сырова, СТВ:

Судя по описанию, этот вирус действительно серьезнее тех вариантов, с которыми мы имели дело до. Тем не менее, если сравнивать с тем, как мы боролись в 2020 году – не было ведь законодательной базы, которая бы обязывала людей соблюдать масочный режим.