Рейды проводят ежедневно. Как контролируют соблюдение масочного режима в Минской области?

Новости Беларуси. Профилактика в целях безопасности. Уже больше недели в Минской области действует обязательный масочный режим. Местные жители должны соблюдать дистанцирование и не забывать носить средства индивидуальной защиты. Выполнение этих требований проверяет милиция, а также сотрудники центра гигиены и эпидемиологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Минич, корреспондент:

На постоянной основе специалисты центра гигиены и эпидемиологии, а также сотрудники милиции проводят рейды по соблюдению масочного режима. Внимание – магазинам, автовокзалам, общественным местам. Правила едины для всех.

Вместе с сотрудником милиции заглядываем в местный магазин. Все работники торгового объекта в масках. Указывают нам на висящий на стене антисептик – можно обработать руки. Неспешно начинают заглядывать и первые покупатели. При себе – средства индивидуальной защиты. Стараются контролировать и социальную дистанцию.