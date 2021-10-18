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Рейды проводят ежедневно. Как контролируют соблюдение масочного режима в Минской области?

18 октября 2021 19:48
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Новости Беларуси. Профилактика в целях безопасности. Уже больше недели в Минской области действует обязательный масочный режим. Местные жители должны соблюдать дистанцирование и не забывать носить средства индивидуальной защиты. Выполнение этих требований проверяет милиция, а также сотрудники центра гигиены и эпидемиологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности рейда по общественным местам в материале Юлии Минич.

Рейды проводят ежедневно. Как контролируют соблюдение масочного режима в Минской области?-1

Юлия Минич, корреспондент:
На постоянной основе специалисты центра гигиены и эпидемиологии, а также сотрудники милиции проводят рейды по соблюдению масочного режима. Внимание – магазинам, автовокзалам, общественным местам. Правила едины для всех.

Вместе с сотрудником милиции заглядываем в местный магазин. Все работники торгового объекта в масках. Указывают нам на висящий на стене антисептик – можно обработать руки. Неспешно начинают заглядывать и первые покупатели. При себе – средства индивидуальной защиты. Стараются контролировать и социальную дистанцию.

Подробности в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Юлия Минич # Артем Грицкевич # Наталья Канончик # Юрий Погребицкий # Фотофакт

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