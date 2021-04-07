У них нет униформы, а ещё могут предложить оборудование за очень большие деньги. Как вычислить лжегазовщика?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз» Александр Сазанчук.
Илона Волынец, ведущая:
Как отличить лжегазовщика от официального представителя вашей организации?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз» Александр Сазанчук.
Илона Волынец, ведущая:
Как отличить лжегазовщика от официального представителя вашей организации?
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Любая организация, пока «Мингаз», заключает договора с ЖКХ или с теми же абонентами на проведение технического обслуживания. Вывешивается объявление на подъезд, согласовывается время с жильцами. Сегодня у нас практикуется, что мы обзваниваем каждую квартиру и проговариваем, что такого-то числа будет техобслуживание в вашем доме, в какое время к вам лучше прийти, будете или не будете дома? Абонент уже настроен на то, что есть заранее объявление, звонок, где мы проговариваем время.
Если же к вам кто-то звонит в квартиру и представляется «Мингазом», у него должно быть удостоверение и бейдж работника предприятия, должна быть униформа, на которой написано, что он работник «Мингаз». У него будут все бланки и программная касса предприятия. Для подстраховки вы всегда можете позвонить в «Мингаз» и уточнить: скажите, ваши работники сегодня обслуживают этот адрес?
При этом у нас и на сайте висит информация, когда что обслуживается. Кстати, этим, к сожалению, иногда и пользуются лжегазовики. Получив информацию с нашего сайта, за день до того, как будем мы, они пытаются проходить эти дома. Но у них нет спецформы, наших удостоверений.
Илона Волынец:
А это, как правило, кто? Мошенники, которые пытаются реализовать какую-то продукцию?
Александр Сазанчук:
В основном, да. Их существует два вида: те, которые хотят реализовать сигнализаторы угарного газа, что действительно вещь нужная, но не за ту цену, которую они хотят. Себестоимость данного аппарата – от 15 до 30 рублей, а реализуются они от 100 до 200.
Илона Волынец:
А ваши представители, посещая определенную квартиру, могут предлагать такие услуги?
Александр Сазанчук:
Конечно. У нас они есть, мы тоже предлагаем, но ненавязчиво. Это услуга, дополнительное оборудование, которое не должно быть обязательным. А второе – они предлагают еще дополнительно осуществлять проверку вентиляционных каналов, не дымовых, не бесплатно, без оформления соответствующих документов, просто сдирая с абонента деньги.
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