У них нет униформы, а ещё могут предложить оборудование за очень большие деньги. Как вычислить лжегазовщика?

Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:

Любая организация, пока «Мингаз», заключает договора с ЖКХ или с теми же абонентами на проведение технического обслуживания. Вывешивается объявление на подъезд, согласовывается время с жильцами. Сегодня у нас практикуется, что мы обзваниваем каждую квартиру и проговариваем, что такого-то числа будет техобслуживание в вашем доме, в какое время к вам лучше прийти, будете или не будете дома? Абонент уже настроен на то, что есть заранее объявление, звонок, где мы проговариваем время.

Если же к вам кто-то звонит в квартиру и представляется «Мингазом», у него должно быть удостоверение и бейдж работника предприятия, должна быть униформа, на которой написано, что он работник «Мингаз». У него будут все бланки и программная касса предприятия. Для подстраховки вы всегда можете позвонить в «Мингаз» и уточнить: скажите, ваши работники сегодня обслуживают этот адрес?

При этом у нас и на сайте висит информация, когда что обслуживается. Кстати, этим, к сожалению, иногда и пользуются лжегазовики. Получив информацию с нашего сайта, за день до того, как будем мы, они пытаются проходить эти дома. Но у них нет спецформы, наших удостоверений.

Илона Волынец:

А это, как правило, кто? Мошенники, которые пытаются реализовать какую-то продукцию?