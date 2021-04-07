Смогут получать вознаграждение за авторский сорт. Что изменилось для белорусских аграриев?

Новости Беларуси. Избавиться от лишних административных процедур и сделать жизнь комфортнее. Депутаты Палаты представителей 7 апреля на пятой сессии приняли в первом чтении ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в новом законопроекте для аграриев четко обозначили права и обязанности селекционера. Теперь ученые смогут получать вознаграждение за свой авторский выведенный сорт. Чем он будет лучше, тем агроном получит выше так называемое роялти. Есть также идеи по повышению урожайности.

Сергей Кравцов, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Республике Беларусь около 280 предприятий, которые имеют право заниматься семеноводством. Этот же закон будет упорядочивать, будут критерии, то есть не все смогут заниматься семеноводством, а только более лучшие и более надежные поставщики семян.

Будут свои критерии по нескольким показателям, в Республике Беларусь будет реестр производителей семян. Материально-техническая база этого хозяйства должна соответствовать мировому уровню, штат агрономов должен соответствовать и, конечно же, урожайность.