Игорь Брыло о своих детях: «Они с детства, в принципе, видели папину работу»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
Как случилось ваше знакомство с супругой?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Опять спорт. Тренировались у одного тренера. Разница шесть лет – Света помладше, но тем не менее у одного тренера, поэтому вот так. Посмотрел на молодую девушку – понравилась.
Юлия Артюх:
Довольно рано поженились, получается?
Игорь Брыло:
Нет, не рано. Мы познакомились рано на сборах. А уже попозже, она уже студенткой была института физической культуры. Я уже закончил институт и начал работать – первый год моей работы был.
Юлия Артюх:
А дети, когда появились?
Игорь Брыло:
В 99-м – Карина, в 2000-м – Катя, в 2008 – Илья.
Юлия Артюх:
У вас трое детей?
Игорь Брыло:
Да.
Юлия Артюх:
Многодетная семья. И чем дети ваши занимаются? Может быть, по вашим стопам идут?
Игорь Брыло:
50 на 50 разделились. Карина окончила ветеринарную академию. Сейчас работает инженером-химиком, а Артем, так скажем, будущий зять, тоже ветеринарный врач. То есть они идут со мной по одной стороне. Вторая дочка Катюша заканчивает уже с действующим зятем спортивный факультет. Будут менеджеры в туризме, спорте и в том числе преподаватели физической культуры и спорта. То есть они, получается, со стороны супруги. Вот у нас 50 на 50. Ждем, кем захочет быть Илья. Где-то он разбавит нас – чаша весов перевесит. Может быть, что-то новенькое будет. У нас спортивно-ветеринарное направление.
Юлия Артюх:
А младший сын чем интересуется?
Игорь Брыло:
Седьмой класс. Чем сейчас дети интересуются? В том числе и компьютерами. Занимается он спортом у меня. Он плавает достаточно неплохо. И, как любые ребята в его возрасте, любит играть в футбол, поэтому тренируется двумя видами спорта. Я ему сказал, что футболом ты будешь заниматься, но и плаванием тоже. Плавание, я считаю, тот вид спорта, который сформирует и фигуру, и закалку. Да и в целом такой вид спорта, который неплохо на организм влияет.
Юлия Артюх:
Вы своих детей ориентировали, чем им заниматься, в какую профессию идти или это их осознанный выбор?
Игорь Брыло:
Карина, по-моему, с годика или с двух лет говорила, что я буду животных лечить.
Юлия Артюх:
Она знала, что вы работали ветеринаром?
Игорь Брыло:
Они всю жизнь со мной были. Были и на ветеринарных станциях, видели, как мы на вызовы ездили вместе, приходилось брать. Они с детства, в принципе, видели папину работу.
Юлия Артюх:
Вы брали на работу?
Игорь Брыло:
Конечно, особенно в выходной день, когда работаешь где-то, куда его денешь, сядет вместе со мной в машину и поедет. Потом смотрит, как это все происходит. А Катюша выбрала спорт. Они у меня тренировались, они были в списках национальной команды, одна и вторая по лыжным гонкам. Карина окончила училище олимпийского резерва в Новополоцке. А Катя в Минске тренировалась и выбрала спортивную стезю. Поэтому они у спорта не чужие девчонки. На самом деле умеют неплохо бежать на лыжах.
Юлия Артюх:
А супруга чем занимается? Вы сказали, что со спортом связана.
Игорь Брыло:
Она оканчивала институт физкультуры. Она тренер по лыжным гонкам. Сейчас она больше занимается домом.
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