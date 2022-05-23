Игорь Брыло о своих детях: «Они с детства, в принципе, видели папину работу»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Как случилось ваше знакомство с супругой?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Опять спорт. Тренировались у одного тренера. Разница шесть лет – Света помладше, но тем не менее у одного тренера, поэтому вот так. Посмотрел на молодую девушку – понравилась. Юлия Артюх:

Довольно рано поженились, получается? Игорь Брыло:

Нет, не рано. Мы познакомились рано на сборах. А уже попозже, она уже студенткой была института физической культуры. Я уже закончил институт и начал работать – первый год моей работы был.

Юлия Артюх:

А дети, когда появились? Игорь Брыло:

В 99-м – Карина, в 2000-м – Катя, в 2008 – Илья. Юлия Артюх:

У вас трое детей? Игорь Брыло:

Да.

Юлия Артюх:

Многодетная семья. И чем дети ваши занимаются? Может быть, по вашим стопам идут? Игорь Брыло:

50 на 50 разделились. Карина окончила ветеринарную академию. Сейчас работает инженером-химиком, а Артем, так скажем, будущий зять, тоже ветеринарный врач. То есть они идут со мной по одной стороне. Вторая дочка Катюша заканчивает уже с действующим зятем спортивный факультет. Будут менеджеры в туризме, спорте и в том числе преподаватели физической культуры и спорта. То есть они, получается, со стороны супруги. Вот у нас 50 на 50. Ждем, кем захочет быть Илья. Где-то он разбавит нас – чаша весов перевесит. Может быть, что-то новенькое будет. У нас спортивно-ветеринарное направление.

Юлия Артюх:

А младший сын чем интересуется? Игорь Брыло:

Седьмой класс. Чем сейчас дети интересуются? В том числе и компьютерами. Занимается он спортом у меня. Он плавает достаточно неплохо. И, как любые ребята в его возрасте, любит играть в футбол, поэтому тренируется двумя видами спорта. Я ему сказал, что футболом ты будешь заниматься, но и плаванием тоже. Плавание, я считаю, тот вид спорта, который сформирует и фигуру, и закалку. Да и в целом такой вид спорта, который неплохо на организм влияет.

Юлия Артюх:

Вы своих детей ориентировали, чем им заниматься, в какую профессию идти или это их осознанный выбор? Игорь Брыло:

Карина, по-моему, с годика или с двух лет говорила, что я буду животных лечить. Юлия Артюх:

Она знала, что вы работали ветеринаром?