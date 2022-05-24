«Все говорят: вау, это же из золота!» В Ветковском музее открылась выставка работ известного резчика

Новости Беларуси. История мастера через судьбу одного человека. В филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова открылась выставка «Резчик. От идеи к воплощению», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция рассказывает о таланте сельского мастера Петра Костылева через его эскизы, резные творения, инструменты и личные вещи.

Анна Корольчук, корреспондент:

Выставка «Разьбяр» – это промежуточный итог исследования династии мастеров старообрядческой слободы Радуль. Главная фигура экспозиции – мастер Петр Костылев. Он делал огромные иконостасы, а также резные рамы-киоты для икон.

Впервые о таланте и работах резчика исследователи узнали во время экспедиции 1987 года. С тех пор собирали сведения, чтобы сложить его личную историю. Сделать это было непросто – Петра Ивановича нет в живых практически 100 лет. Ориентировались на рассказы родственников.

Александр Никитин, научный сотрудник филиала Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Шклярова:

Представьте, что мастер закончил всего лишь три либо четыре класса церковно-приходской школы, то есть его уровень был довольно базовый. Но он смог совершенно роскошно рисовать. Он рисовал огромные чертежи и по этим чертежам все выполнял в реальности. Здесь мы с вами видим чертеж иконостаса, а в реальность его перевели уже наши сотрудники, которые нарисовали его в масштабах на нашей стене. В таких ячейках, где должны были располагаться иконы, мы расположили одну из его работ.

Резные цветки роз и яблонь, виноградные гроздья и дубовые листья. Рамы-киоты превращали дома односельчан в райские сады. Для культуры старообрядцев было важно не только иметь у себя икону, но и правильно ее оформить. За этим и обращались к мастеру.

Александр Никитин:

Многие люди, которые приходят в музей, вне зависимости от возраста, все говорят: вау, это же из золота, из гипса, из металла ковка! Но, как правило, они ошибаются. Такой киот делали из составных частей. Бралась липа, она очень мягкая в деревообработке, отдельно вырезался цветок, отдельно к нему лепесток, отдельно гроздь винограда. Потом это все вместе склеивалось, наверх покрывалось специальным грунтом и листовым сусальным золотом. Представьте, насколько роскошно это было, когда наши сотрудники заходили в дома местных жителей и видели, что такие киоты стоят в домах от потолка до пола, то есть ими уставлена вся стена. Ты приходил домой, света в 40-е годы еще никакого не было, зажигал лампаду либо свечу и представлял, как огонь теплился в доме по золотой резьбе. Ты понимал, что есть только я, огонь и Бог – более никого.

Петр Костылев также помогал строить церкви и занимался реставрацией. Серия интервью с родными все четче обрисовывали быт мастера. Выяснилось, что он открыл свою мастерскую по резьбе в Радуле, где работал с двумя сыновьями. Основная задумка экспозиции – показать процесс творчества резчика, от идеи чертежа до воплощения. В выставочном зале представлен деревянный ящик, в котором мастер хранил сусальное золото и прочие инструменты, с помощью которых создавал резные шедевры.