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В Беларуси отмечается День славянской письменности и культуры

24 мая 2022 09:00
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Новости Беларуси. 24 мая в истории известен как День славянской письменности и культуры. В Беларуси он празднуется уже более 35 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси отмечается День славянской письменности и культуры-1

Дата выбрана неслучайно: в этот день православная церковь чтит память святых Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Они составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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