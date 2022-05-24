В Беларуси отмечается День славянской письменности и культуры

Новости Беларуси. 24 мая в истории известен как День славянской письменности и культуры. В Беларуси он празднуется уже более 35 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата выбрана неслучайно: в этот день православная церковь чтит память святых Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Они составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия.