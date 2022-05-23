Самое грязное место – убойный цех. Игорь Брыло рассказал, почему перешёл работать с фермы на мясокомбинат

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

А поменять ничего не хотелось? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Жизнь как-то сама по себе все меняла. Юлия Артюх:

Я имею в виду сменить профессию. Вы пришли, молодой специалист, поработали, посмотрели условия.

Игорь Брыло:

Нет. Мне работа была моя интересна на самом деле. Я работал, я считаю, что большая закалка, когда ты проходишь эти практические навыки в сложное время. Оно как-то закаляет тебя, ты по-другому смотришь на вещи. На мясокомбинате пришлось поработать, начиная с врача убойной конвейерной линии. Юлия Артюх:

Совсем другая специфика, да?

Игорь Брыло:

Специфика ветеринарной службы очень широка. Это не только работа в колхозах, как я всегда говорю. У нас и государственный ветеринарный надзор есть, служба на границе, транспорте – она многогранна. Все перерабатывающие предприятия. На каждом мясокомбинате есть служба ОПВК – отдел производственно-ветеринарного контроля. Самое «грязное» место – это убойный цех. Юлия Артюх:

И что вы там делали?