Самое грязное место – убойный цех. Игорь Брыло рассказал, почему перешёл работать с фермы на мясокомбинат

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
А поменять ничего не хотелось?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Жизнь как-то сама по себе все меняла.
Юлия Артюх:
Я имею в виду сменить профессию. Вы пришли, молодой специалист, поработали, посмотрели условия.
Игорь Брыло:
Нет. Мне работа была моя интересна на самом деле. Я работал, я считаю, что большая закалка, когда ты проходишь эти практические навыки в сложное время. Оно как-то закаляет тебя, ты по-другому смотришь на вещи. На мясокомбинате пришлось поработать, начиная с врача убойной конвейерной линии.
Юлия Артюх:
Совсем другая специфика, да?
Игорь Брыло:
Специфика ветеринарной службы очень широка. Это не только работа в колхозах, как я всегда говорю. У нас и государственный ветеринарный надзор есть, служба на границе, транспорте – она многогранна. Все перерабатывающие предприятия. На каждом мясокомбинате есть служба ОПВК – отдел производственно-ветеринарного контроля. Самое «грязное» место – это убойный цех.
Юлия Артюх:
И что вы там делали?
Игорь Брыло:
Стоял на конвейере. У нас пять точек ветеринарных, и меняешься. Смотришь на финноз, подчелюстные лимфоузлы, внутренние органы смотришь, трихинеллоскопия – все достаточно сложно. Нелегкий труд, потому что ты постоянно находишься в резиновых сапогах, в фартуке, в воде, в крови, с ножом в руках – и конвейер идет, и не получится остановить его просто так.
Юлия Артюх:
А почему вы перешли на мясокомбинат с фермы?
Игорь Брыло:
Меня пригласил директор мясокомбината. Во-первых, заработная плата была на мясокомбинате выше по тем временам. В районе, в городской ветеринарной станции она была поменьше. Все-таки мясокомбинат – предприятие, оно становилось на ноги. Зарплата уже была более-менее цивилизованная. На тот момент уже двое деток было. Поэтому нужно было менять какие-то подходы – работать для семьи прежде всего. Для своего совершенствования понравилась мне работа. Очень интересная сфера деятельности.
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