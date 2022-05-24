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В Беларуси телефонные мошенники выманили у пенсионеров более 3 миллионов рублей

24 мая 2022 08:49
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Новости Беларуси. Дело рук мошенников: более 3 миллионов рублей белорусские пенсионеры отдали преступникам. Заполучают они себе «клиентов» через телефонные звонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси телефонные мошенники выманили у пенсионеров более 3 миллионов рублей-1

Схема работы стандартная: жертвам преступлений мошенники от имени их родственников рассказывают о якобы сложной жизненной ситуации и просят передать крупную сумму для решения вопросов. С марта 2022 года следственными подразделениями по всей стране регистрируются подобные факты телефонного мошенничества. Возбуждено уже более 200 уголовных дел. В большинстве случаев потерпевшими являются пенсионеры и в основном это женщины.  

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# Мошенничество # общество # Фотофакт

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