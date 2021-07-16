«Есть страны, где подоходный налог достигает порядка 45 и 50%». Какие в Минске налогоплательщики и насколько высокие налоги в Беларуси?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок. Юлия Алексеюк, ведущая:

Есть расхожая фраза – заплати налоги и живи спокойно. Расскажите, налогоплательщики в Минске добросовестные?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:

С каждым годом налоговая культура наших граждан неуклонно растет. В принципе, об этом может говорить тот факт, что доля добровольных поступлений от налогоплательщиков и инспекции по Центральному району и в целом по Минску превышает 95 %. Можно смело говорить, что сегодня налогоплательщики – как граждане, так и юридические лица – настроены платить налоги. Юлия Алексеюк:

А есть те, кто пытается уйти в тень и не платить налоги?

Наталья Титок:

Сегодня такую категорию, к счастью, я не могу выделить, потому что есть категории плательщиков, которые сознательно изначально в своей деятельности используют схемы ухода от налогообложения. Какого-то конкретного вида деятельности или организации от стажа своей работы – здесь сложно сказать. Не зависит это, на мой взгляд, от данных факторов. Просто это желание у субъекта изначально – налоги не платить. Что касается граждан, то, как я уже сказала, с каждым годом мы наблюдаем положительную тенденцию в части желания граждан уплачивать налоги. Сегодня эта фраза «заплати налоги – живи спокойно» как никогда становится актуальной. Это очень радует. Юлия Алексеюк:

Бывает, люди говорят, что платят много налогов. Как вы оцениваете, так ли это? И если сравнить с другими странами, у нас большая налоговая нагрузка?