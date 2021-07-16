«Есть страны, где подоходный налог достигает порядка 45 и 50%». Какие в Минске налогоплательщики и насколько высокие налоги в Беларуси?
Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Есть расхожая фраза – заплати налоги и живи спокойно. Расскажите, налогоплательщики в Минске добросовестные?
Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:
С каждым годом налоговая культура наших граждан неуклонно растет. В принципе, об этом может говорить тот факт, что доля добровольных поступлений от налогоплательщиков и инспекции по Центральному району и в целом по Минску превышает 95 %. Можно смело говорить, что сегодня налогоплательщики – как граждане, так и юридические лица – настроены платить налоги.
Юлия Алексеюк:
А есть те, кто пытается уйти в тень и не платить налоги?
Наталья Титок:
Сегодня такую категорию, к счастью, я не могу выделить, потому что есть категории плательщиков, которые сознательно изначально в своей деятельности используют схемы ухода от налогообложения. Какого-то конкретного вида деятельности или организации от стажа своей работы – здесь сложно сказать. Не зависит это, на мой взгляд, от данных факторов. Просто это желание у субъекта изначально – налоги не платить. Что касается граждан, то, как я уже сказала, с каждым годом мы наблюдаем положительную тенденцию в части желания граждан уплачивать налоги. Сегодня эта фраза «заплати налоги – живи спокойно» как никогда становится актуальной. Это очень радует.
Юлия Алексеюк:
Бывает, люди говорят, что платят много налогов. Как вы оцениваете, так ли это? И если сравнить с другими странами, у нас большая налоговая нагрузка?
Наталья Титок:
Это животрепещущий вечный вопрос. На мой взгляд, налоговая нагрузка с каждым годом в нашей стране уменьшается, и она достаточно эффективная. Сегодня в части налогообложения доходов граждан мы говорим про подоходный налог в размере 13 %. Наша страна имела такой опыт, и мы до 2009 года пользовались прогрессивной шкалой. В зависимости от роста доходов росла шкала ставки подоходного налога. Но не секрет, что любой наниматель, юридическое лицо, понимая это, имел свои задачи скрыть тот фонд оплаты труда, который будет облагаться самой большой ставкой. Поэтому ставка 13 % позволила, проанализировав данные по поступлению подоходного налога, обеспечить равномерное поступление, и темпы роста имеются по подоходному налогу. Более того, в странах-соседях, допустим, в Казахстане 10 % ставка. Та же Россия – 13 %. Есть страны, где подоходный налог достигает порядка 45 и 50 %. Конечно, все зависит и от политики государства. У нас социально ориентированное государство, и все налоги, которые идут в бюджет, расходуются в том числе и на социальные проекты. Наверное, одно компенсирует другое.
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