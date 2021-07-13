Оплатить налоги, не выходя из дома. Какие дистанционные сервисы есть для белорусов?

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок. Юлия Алексеюк, ведущая:

Насколько просто сегодня, не выходя из дома, оплатить налоги?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:

Сегодня для налогоплательщиков электронные сервисы предусматривают различные возможности, в том числе оплатить, не выходя из дома. Есть возможность оплатить налог через QR-код. Мы сегодня всем налогоплательщикам предлагаем, особенно физическим лицам, пользоваться функциями личного кабинета. К слову, у нас в инспекции сегодня подключены и имеют личный кабинет плательщика порядка 14 тысяч физических лиц, это ближе к половине всех состоящих на налоговом учете. Те электронные ресурсы, которые предлагаются налоговыми органами, достаточно широко используются гражданами. Ими удобно пользоваться, доступно, поэтому рекомендуем, всех приглашаем. Юлия Алексеюк:

Какие дистанционные сервисы будут работать в ближайшее время?

Наталья Титок:

Сегодня налоговые органы ставят перед собой задачу, видят возможность – так называемый префайлинг. Речь идет о совершенствовании порядка уплаты земельного налога и налога при упрощенной системе налогообложения. Сегодня на основании имеющихся данных в налоговом органе будет возможность заполнения налоговой декларации вместо плательщика. Соответственно, порядок расчета налога при упрощенной системе налогообложения будет контролировать налоговый орган. Что касается земельного налога, то здесь, прежде всего, будет необходимо создать единую базу в части земельных участков, которые находятся в собственности организации, либо переданы в аренду. На основании этой информации будет таким же образом заполняться налоговая декларация и контролироваться налоговыми органами. Сейчас осуществляется камеральный контроль налоговых деклараций, причем он осуществляется и со стороны плательщика, есть такая функция, и со стороны налоговых органов, поэтому для совершенствования этого взаимодействия налоговые органы видят для себя такую возможность, мы пойдем этим путем.