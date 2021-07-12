Какие могут быть последствия, если выдают зарплату в конверте? Рассказали в налоговой инспекции

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок. Юлия Алексеюк, ведущая:

Зарплаты в конвертах – это способ уйти от уплаты налогов. Расскажите подробнее об этом. Как в Минске обстоят дела?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:

Это негативное явление в нашей жизни, конечно, имеется. В связи с их наличием налоговыми органами проводится многогранная работа, и в части пресечения выплаты заработной платы в конвертах проводится достаточно контрольных мероприятий. Почему многоплановая? Потому что налоговые органы анализируют само физическое лицо, деятельность субъекта. Наша задача – найти объект налогообложения, не только скрытый доход, но и его источник. Если это организация, которая реализует товары, работы, услуги за наличный расчет, то есть вероятность того, что не все денежные средства, которые субъект получает от реализации, пробиваются через кассовое оборудование, то есть легализуются. Поэтому сегодня налоговые органы нацелены на взаимодействие при проведении контрольных мероприятий и выявление как скрытых доходов у субъекта хозяйствования, так и доходов, которые не подлежали налогообложению у физического лица.

Наталья Титок:

Есть положительные результаты до начисления налогов. Направление этой деятельности не новое, но мы постоянно ищем новые форматы работы с учетом того, что и правоохранительные органы тоже оказывают нам содействие. Это направление мы считаем одним из приоритетных, работаем по заработной плате в конвертах. Субъекты хозяйствования чувствуют, что это направление под контролем, потому что вскрываются данные факты при рассмотрении обращений. К нам в инспекцию и в целом в налоговые органы поступают обращения от граждан, юридических лиц. Мы эти факты рассматриваем, контрольные мероприятия проводим и зачастую выявляем, поэтому это все на общем обозрении, эту информацию мы тоже рассказываем, преподносим в своей разъяснительной работе. Об этих фактах люди знают – директора и учредители субъектов хозяйствования.