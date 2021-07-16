«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В молодечненском локомотивном депо организовали встречу с врачом-эпидемиологом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Железнодорожники смогли получить больше информации о заболевании и сразу на месте сделать прививку. Для этого к ним прибыла выездная бригада из 3-й городской поликлиники.

Сейчас в районе, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают три крупные мобильные бригады. Также прививку можно сделать в участковых больницах в Березинском, Чисти и Радошковичках. Задействованы и три амбулатории в Олехновичах, Красном и Лебедево.