«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом
Новости Беларуси. Получить противовирусную защиту без отрыва от работы. Вакцинация от COVID-19 активно проходит на предприятиях и организациях Минской области. В молодечненском локомотивном депо организовали встречу с врачом-эпидемиологом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Железнодорожники смогли получить больше информации о заболевании и сразу на месте сделать прививку. Для этого к ним прибыла выездная бригада из 3-й городской поликлиники.
Сейчас в районе, помимо стационарных пунктов вакцинации, работают три крупные мобильные бригады. Также прививку можно сделать в участковых больницах в Березинском, Чисти и Радошковичках. Задействованы и три амбулатории в Олехновичах, Красном и Лебедево.
Сергей Маникайло, машинист-инструктор локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Решил, потому что я болел, знаю, что это такое – не очень приятное ощущение болезни. Меня работа ждет, поэтому надо торопиться.
Виолетта Продухо, и.о. заместителя начальника локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД:
Вакцинируюсь я, потому что считаю, что это, наверное, единственно верный способ как-то победить недуг. В рабочее время организована такая встреча с медиками. Это очень информативно, во-первых, во-вторых – это очень удобно, когда сразу можно провакцинироваться, перед этим получив обследование, это очень замечательно, удобно – не отрываясь от производственного процесса.
Маргарита Працкова, врач-эпидемиолог Молодечненской ЦРБ:
Во время лекции мы людям даем информацию, какие в Республике Беларусь есть вакцины, чем они отличаются, как формируется иммунитет, в какие сроки можно прививаться после перенесенного COVID-19, какие противопоказания. То есть все то, что интересует любого человека.
В Молодечненском районе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 16 000 человек, это около 12 % населения района. А количество вакцинированных медиков и работников фармацевтической отрасли составляет практически 90 %. К тому же привиты все постояльцы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием.