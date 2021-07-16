Алексей Дзермант: белорусы за столетия жизни в одном государстве с великорусами не растворились, не растворятся и сейчас

Новости Беларуси. Смотрим на политические процессы сквозь призму философии. Эксперт, политолог, философ Алексей Дзермант и его смыслы происходящего с нами и вокруг нас в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня есть хороший повод вспомнить об Украине и восточнославянском братстве, тем более что буквально на днях президент России Владимир Путин написал большую, давно обещанную статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В своей статье лидер России на обширной исторической фактуре объясняет и обосновывает свой тезис о том, что русские, украинцы и белорусы – это, по сути, один большой народ. Триединый народ.

Алексей Дзермант:

Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже не раз говорил о том, что белорусы и русские настолько близки, что фактически являются одним народом. И это действительно так, хотя это не отменяет того, что у белорусов есть своя самобытная культура, язык, и мы успешно строим свою государственность. Наше отличие от современной Украины как раз в том, что государственность мы строим не на отрицании нашей общности, а на том, что возводим фундамент нового государства на исконных ценностях. Эта общность и эти ценности возникли из единого источника, нашей колыбели – Древней Руси, Святой Руси, откуда ведет свой исток духовная культура белорусов, русских и украинцев.

Алексей Дзермант:

Выступая в свое время на Всемирном конгрессе русской прессы в Минске, Александр Лукашенко четко обозначил основания белорусской идентичности: «Русская цивилизация, русский мир дали человечеству не только величайшие культурные достижения, но и особые духовные ценности. Именно эти ценности положены нами в основу нашей государственности и того, что принято называть белорусской моделью развития». Еще в 2003 году президент Беларуси перечислил эти ценности: способность трудиться не ради наживы, но и для блага общества, коллектива, других людей, потребность в идеалах и высоких целях, коллективизм в противовес западному индивидуализму, социальная опека и уважительные отношения государства и народа. Алексей Дзермант:

И мы видим, что такие ценности и смыслы сохраняют и развивают наше государство, а Украина, которая поверила в европейские иллюзии и в то, что в отрыве от славянской семьи можно найти свое счастье, скатилась к гражданской войне, многочисленным жертвам и бесконечному кризису. Наши оппоненты могут возразить, что вы все время говорите о славянском единстве, русской цивилизации, суперэтнической общности, но на самом деле мы три разные нации, потому что у каждого из трех народов уже есть свое отдельное государство, которое идет своим путем.

Алексей Дзермант:

Да, в силу исторических обстоятельств белорусы и украинцы получили свои независимые государства. Это свершившийся факт. Но то, как развиваются эти государства, какие ориентиры имеют и как выстраивают отношения с Россией – это определяет их судьбу. Беларусь сделала выбор в пользу Союза и тесной интеграции с Россией, Украина выбрала путь в западный мир. Белорусов русские люди уважают, ценят и ждут, а украинцев Запад использует в качестве пушечного мяса и человеческого ресурса. А саму Украину, по сути, оккупировали, натовские солдаты чувствуют себя там вольготно, как настоящие хозяева и паны.

Алексей Дзермант:

Западные политические иезуиты любят пугать нас российской угрозой, мол, если вы признаете единство русских, белорусов и украинцев, то вы неизбежно должны раствориться в России. Это чушь. Белорусы за столетия жизни в одном государстве с великорусами не растворились, не растворятся и сейчас, имея собственную суверенную республику. А идея о триединстве на самом деле имеет религиозный исток и смысл – она повторяет образ Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Троицы нераздельной, но и неслиянной.

Алексей Дзермант:

В политическом смысле можно только согласиться с тем, как видит отношения между восточнославянскими странами президент России. Он говорит: «Посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада. Близкие по этническому составу, культуре, фактически с одним языком, они при этом остаются суверенными государствами, со своими интересами, со своей внешней политикой. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям. У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом».