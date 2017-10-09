Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира

Новости Беларуси. И даже в области готовки мы впереди планеты всей. Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Каленик стал первым обладателем такого звания не только в Беларуси, но и во всём СНГ. Готовить любил с самого детства, ну а профессионально этим занимается уже 17 лет.

Он автор нескольких десятков эксклюзивных блюд, которые подают к столу в лучших ресторанах. Написал несколько книг по кулинарии, которые разошлись миллионными тиражами.

Ну, а главный ингредиент успеха, по мнению Антона, любовь к своему делу.