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Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира

09 октября 2017 18:42
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Новости Беларуси. И даже в области готовки мы впереди планеты всей. Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира-1

Антон Каленик стал первым обладателем такого звания не только в Беларуси, но и во всём СНГ. Готовить любил с самого детства, ну а профессионально этим занимается уже 17 лет.

Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира-3

Он автор нескольких десятков эксклюзивных блюд, которые подают к столу в лучших ресторанах. Написал несколько книг по кулинарии, которые разошлись миллионными тиражами.

Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира-5

Ну, а главный ингредиент успеха, по мнению Антона, любовь к своему делу.

Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира-7

Антон Каленик, шеф-повар:
Самое главное не считать работу работой. К этому надо относиться как к любимому делу. Не считать часы, не считать сил своих. Ей нужно отдаваться целиком и тогда успех будет сто процентов.

Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира-9

# общество # Еда # Антон Каленик

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